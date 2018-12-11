今年工具機出口 11月首見負成長

2018年12月11日 04:11 中國時報 沈美幸 ／台北報導 ／台北報導

台灣工具機業遭陸美貿易戰風暴掃到，11月出口值跌破3億美元，是今年以來第一次負成長，尤其銷往大陸年減幅達11％。年初各工具機廠及零件廠全面加班趕工盛況不再，部分中小型工具機廠11月起，鼓勵員工每週五放特休假，實質周休三日。

依台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會匯總統計，11月台灣機械設備、工具機出口值雙雙出現衰退，尤其銷往大陸機械設備及工具機，8月起，連續4個月負成長。其中11月工具機出口值2.96億美元，年減4.7％，係今年工具機出口首度衰退，其中銷大陸年減11％。

機械公會秘書長王正青表示，前11月台灣機械設備出口值249億美元，機械公會原預估今年出口值上看280億美元，目前下修至270億美元，僅個數位成長，其中工具機出口值36～36.5億美元，年增幅約10％。

友嘉集團總裁朱志洋、上銀集團董事長卓永財等機械業大老再三示警，大陸是全球第二大經濟體，也是全球最大機械設備及工具機消耗國，大陸每年工具機需求60萬～70萬台。目前美國訂單雖有增加，卻無法彌補大陸暫緩下單的部分，台灣工具機廠7、8月新接訂單，預計明年農曆年前後，可望悉數出完貨。

儘管明年3月初台北國際工具機展、4月有北京國際機床展，可以搶單，但明年2、3月，將面臨新舊訂單青黃不接，最危險。

(中國時報)