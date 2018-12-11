東陽盃我最愛現 誕生雙冠軍

今年誕生兩組冠軍，戲劇組第一名由台南一中閃閃媒傳社蟬聯冠軍、音樂舞蹈組第一名則是台南高工熱舞肢體組。（東陽提供）

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中國時報
／台北報導

第11屆東陽盃「我最愛現」交安才藝競賽校際總決選，各校競爭激烈，評審經過多次表決，結果出爐。今年誕生兩組冠軍，戲劇組第一名由台南一中閃閃媒傳社蟬聯冠軍、音樂舞蹈組第一名則是台南高工熱舞肢體組。

其他表現優異者，為第二名的台南女中勾勾戲劇社、第三名是台南高商康輔社。校園交安才藝最佳主角是台南高商熱舞社馮灝文飾演的酒駕男，舞蹈實力深厚、表情肢體戲劇性十足，獲得評審團共同的青睞。此次特別加頒給新化高工綜合職能科評審特別獎。

評審團表示，新化高工綜合職能科主要是智能障礙的特教學生，為了讓綜職科的學生有上台表演的機會，綜職科王雅珊與林建志老師用心帶領學生從想劇本、作道具和反覆排練，決選賽中這群孩子表現不比其它隊伍遜色，特別頒發「評審特別獎」為孩子加油，相信這也會是特教學生求學階段最難忘的回憶之一。

東陽事業集團主辦的「我最愛現交安才藝競賽」進入第11年，足跡遍及大台南的高中職學校，是各校引頸期盼的年度重要活動，提供舞台讓同學展現課本以外的實力，同學運用時下流行文化，把行文化看似嚴肅、尋常的議題，作創意、趣味的表演。

警政署統計數據顯示，去年死亡的交通事故共1,434件，肇事主因高達94％皆是因為駕駛人過失，而全台平均每周有4名學生，喪生於車禍事故，8成5為機車事故，是最大殺手，教育年輕學子提升安全行的文化是當務之急。

東陽集團自1993年起設立基金會，專職推廣交通安全教育，藉早期的快樂馬路小天使、交安名人講座、交安主題演唱會、近期的全民瘋創意微電影、微動畫比賽、我最愛現交安才藝競賽、台南這麼行等活動，將「愛惜生命，尊重生命」的行文化觀念帶入更多角落。

(中國時報)

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