黨內不挺 梅伊拍板延後表決

2018年12月11日 01:34 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國首相梅伊與歐盟談判逾1年產生的脫歐協議，10日突然決定延後表決。（法新社）

英國脫歐法案表決延後！由於逾百保守黨議員反對，表決結果可能終結英首相梅伊政治生命，梅伊決定延後將協議交付國會，以向歐盟領袖爭取放寬條件。

如期表決 將面臨難堪挫敗

英國國會原先預計在當地時間11日下午，對脫歐協議進行表決。據《衛報》與《電訊報》最新消息，梅伊10日與內閣大臣召開緊急電話會議，決定將國會表決日期延後。

梅伊宣布內閣通過脫歐協議草案後，隨即出現閣員辭職潮，表決在即，卻有超過百名保守黨議員和10名友黨北愛民主統一黨（DUP）議員表態反對。《每日郵報》指出，愈來愈多的跡象顯示，如期表決將帶給梅伊一場「沉重而難堪的挫敗」。

面對黨內龐大的歧見裂痕，梅伊抓緊最後時刻，在9日《每日郵報》專訪中向同黨議員喊話：目前距離脫歐日期僅剩不到4個月，如果歷經2年辛苦談判達成的協議在國會觸礁，那麼英國「將航向完全未知的水域」。無法脫歐或者無協議脫歐「均會帶來很大不確定性」，而且是給予反對黨工黨掌權的機會。

歐洲理事會主席圖斯克9日在推特表示自己與梅伊通電話。他說，「這星期將是決定脫歐命運的關鍵時刻」。

脫歐協議表決雖只有通過與不通過2個結果，但如果不通過，或會演變出7種情境：修改協議由國會二次表決、與歐盟重新協商、提前大選、舉行第二次脫歐公投、無協議脫歐、撤銷脫歐，以及對梅伊發動不信任投票。

若無法脫歐 執政黨恐垮台

若協議在國會內以逾100票之差被否決，梅伊將遭遇空前大敗，需考慮辭職或尋求重啟談判。工黨可決定要否發起對政府不信任投票，保守黨議員也可能對梅伊再發動不信任投票。保守黨內包括前外交大臣強生等人均表態，若梅伊失敗不排除角逐黨魁。

(中國時報)