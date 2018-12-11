留歐脫歐對峙 英國社會分化

2018年12月11日 01:34 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國社會2年前透過公投決定脫歐，現在卻有逾半數民眾透過民調表示想留在歐盟。支持硬脫歐的群眾上周末走上街頭，抗議政府和歐盟斷得不乾脆。也有大批支持留歐的民眾上街，雙方面對面爭執不下。

英國將在明年3月29日脫離歐盟。根據梅伊與歐盟達成的協議，英歐分手後，一直到2020年底以前，仍將維持彼此貿易關係。這期間英國不再擁有歐盟事務的投票權。對此，尋求硬脫歐的人極度不滿，英國獨立黨（UKIP）鼓動支持硬脫歐的群眾9日走上街頭，要政府不要與歐盟藕斷絲連。

然而，另有大約1萬5千位民眾也走上街頭，指控獨立黨操作種族主義，煽動脫歐情緒。根據英國民調公司BMG Research調查發現，目前支持留歐的全國支持率已經升高到52％。該數字從今年夏天以來逐月增長。隨著脫歐時間逼近，支持留歐的比率突破五成，但也顯示英國社會現今對脫歐態度高度對立。

此外，位在盧森堡的歐洲法院（ECJ）10日裁定，英國政府可以不用諮詢其他歐盟成員國，單方面撤回脫歐的決定。這項意見無異為反脫歐的英國政壇人士打了一劑強心針。

這項裁定支持先前佐審官博爾多納的說法。博爾多納先前表示，英國有權單方面取消脫離歐盟決定，並且不需要徵求其他27個歐盟會員國的同意。

在此之前，蘇格蘭多位議員主張英國應可以單方面中止脫歐，但受到政府與歐盟反對。這些議員透過蘇格蘭法院向歐洲法院申請解釋，希望獲得支持，趕在明年3月期限前舉行第二次脫歐公投，給選民再一次機會表態留在歐盟。

(中國時報)