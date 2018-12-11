宏泰人壽 獲最佳商品創新獎

2018年12月11日 01:34 中國時報 魏嘉虹／台北報導

由美國註冊財務策畫師協會（RFPI）台灣管理中心與台灣註冊財務策畫師協會（TRFP）所共同主辦的台灣『金融之星』公司獎項，5日舉行頒獎典禮，宏泰人壽以創新的「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險」脫穎而出，榮獲2018年「最佳商品創新獎」的殊榮，並由商品部李怡輝協理代表出席領獎。現場也有行銷通路主管及同仁共襄盛舉參與頒獎典禮，同時以加油棒大聲歡呼，展現熱情活力，共享獲獎的榮耀。

李怡輝協理表示：「獲得商品創新獎，著實對宏泰人壽專業團隊的努力有相當的肯定。而保險商品的創新不是天馬行空，是必須跟隨社會趨勢潮流，及了解客戶真正的需求，才是成功的創新。」

本次獲獎的宏泰人壽「樂齡寶終身健康保險」，正是這樣的成功商品。觀察台灣在高齡化社會下，失智人口呈現快速攀升的趨勢，根據統計台灣失智症人口已達27萬人，且正在快速成長，在失智症的隱憂下，李怡輝協理進一步提到：「隨著年齡不斷增長，發現許多客戶年輕時購買的保障，可能不足以因應老年生活，或者對未來罹患失智症尚未存在危機意識，以及趁早做好準備。」

儘管失智症對國人的影響，已獲得政府正視，目前全力推動的長照2.0計劃，已將失智症患者納入長照服務項目，但服務的內容僅是最基本的，如民眾欲提升照護品質而衍生可觀的照顧費用，仍需透過商業保險的規劃，方能減輕失智症患者及家人沉重的經濟負擔，而樂齡寶終身健康保險填補了這個缺口。

有鑒於此，「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險」以此為創新出發點，保障範圍涵蓋了兩大特定腦神經退化性疾病，包含符合認知功能障礙的失智症、帕金森氏症，以及銀髮長者易因跌倒造成的骨折手術，並提高承保年齡範圍，不僅補強中高齡族群的醫療照護需求，也讓被保險人享有生活照護。

本屆「台灣金融之星」肯定了宏泰人壽保險商品創新向前的能力，未來將持續傾聽及貼近客戶需求，研發多元創新商品、綿密服務網絡及尊榮服務，為保戶及其家人撐起防護傘。

(中國時報)