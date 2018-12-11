瑞興銀行專案 美元定存享優惠

2018年12月11日 01:34 中國時報 郭隆富／台北報導

瑞興銀行推出「瑞興銀行閃利美元優惠定存專案」，提供投資人三個月期高利3%美元定存優惠，自即日起至瑞興銀行臨櫃申辦，且單筆投入新資金達美元5萬元(含)以上者即符合優惠資格，專案活動期間至2018年12月18日止，欲辦從速!

瑞興銀行國外部經理吳元芳表示為提供客戶參與美國未來持續升息的機會，加上近期金融市場不確定因素較多，對於手中持有美元且短期內又不願貿然進場之投資人而言，可選擇轉投入相對穩定之短天期美元高利定存，以賺取較高之利息。自即日至2018/12/18止，凡專案活動期間內至瑞興銀行臨櫃申辦，且單筆投入之「新資金」達美元5萬元(含)以上者，即可享三個月期年利率3%之美元高利定存優惠；其中，「新資金」係指客戶自其他銀行匯入美元，或以新臺幣結購存入美元兩種方式為限，本國自然人及法人存款戶皆可申辦。

瑞興銀行提醒，辦理外幣兌換與存款皆有匯率風險，客戶仍應依自身資金運用需求審慎評估，欲了解「瑞興銀行閃利美元優惠定存專案」商品詳細內容請洽瑞興銀行官網www.taipeistarbank.com.tw及各分行理財專員，或撥0800-818-101洽客服專員。

(中國時報)