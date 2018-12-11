銀聯通寶 恢復港澳地區提款服務

2018年12月11日 01:34 中國時報 梁仕昌／台北報導

香港銀聯通寶(Jetco)公司通報，澳門地區銀行為辦理系統主機升級作業，前於2018年3月25日起暫停澳門地區「臺灣金融卡ATM提款及查詢服務」，自即日起全面恢復服務。

香港銀聯通寶(Jetco)公司旗下港澳地區受理「臺灣金融卡ATM提款及查詢服務」之ATM合計有1,368台(香港地區：949台、澳門地區：419台)，民眾持用臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、臺灣企銀、台中銀行、三信商銀、新光銀行、陽信銀行、花蓮二信、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行及日盛銀行等22家銀行發行之金融卡，在香港、澳門地區貼有image標誌的ATM即可使用金融卡「提領港幣現鈔」及「餘額查詢」服務。

台灣持卡人於港澳地區ATM使用金融卡查詢餘額無需任何費用，每筆跨境提款手續費則固定為新台幣100元，交易匯率則採交易前一營業日14:30臺灣銀行牌告港幣現金賣出匯率再減碼千分之一，比臨櫃換匯更划算！如需查詢港澳地區ATM使用據點，請上台灣Pay官方網站跨國專區(https://www.taiwanpay.com.tw/content/info/others.aspx)查詢。

(中國時報)