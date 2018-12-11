孟保釋否 影響陸美加關係

華為接班人孟晚舟是否被保釋備受關注。一般認為，她的境遇不但決定陸加關係，更直接影響陸美關係的走向。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸科技巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟台北時間今日凌晨1點將再於溫哥華出庭，她申請保釋能否獲准，或是將留在加拿大獄中等待引渡聽證會，不但決定陸加關係也決定陸美關係走向。美國負責談判的鷹派貿易代表萊海澤則堅稱，不打算將90天貿易戰休兵期延長，並形容明年3月1日到期是「硬死線」。一般認為，孟晚舟是否被保釋也將影響大陸副總理劉鶴是否按照原定12日赴華盛頓談判的行程。

可能影響劉鶴赴美行程

溫哥華的卑詩省最高法院9日公布文件顯示，孟晚舟的律師提出她在五月剛動過甲狀腺手術並患有嚴重高血壓，需要醫治服藥，擔心在加拿大遭拘押的健康狀況，因此要求交保。孟晚舟的辯護律師開出1400萬加元（約3.28億台幣）的天價保釋金、並願意交出大陸與香港護照甚至願戴上電子腳鐐等12項保釋條件。大陸連日來透過官媒和傳召加拿大和美國駐華大使，要求加國立刻放人。

孟晚舟與溫哥華的關係至少可追溯15年，並在溫哥華置產。如獲交保，孟的家人也會留在溫哥華。孟的丈夫劉曉宗說，審理期間，他計畫將目前在美就讀的女兒帶到溫哥華讀書。

庫德洛暗示孟可能獲釋

孟晚舟事件對美陸貿易談判投下震撼彈。美國貿易代表萊海澤、白宮經濟顧問庫德洛及貿易顧問納瓦洛均堅稱，美陸貿易談判不會受到孟晚舟案的影響，指這是兩回事。而被問到會否以釋放孟晚舟，作為談判策略時，庫德洛表示他不能保證任何事情，又指個案由司法部及白宮國安會議處理。華盛頓時報報導指出，庫德洛的發言，暗示孟晚舟有可能被釋放。

萊海澤則不改強硬派本色，強調陸美貿易談判90日大限不可能延長，3月1日到期。他在接受美國CBS訪問時說：「對我來說，這是一個『硬死線』（hard deadline，即說准了的截止日期，堅決不可延期）。根據我跟美國總統的談話，他表示不會超過三月…在90天結束後，關稅將被提高。」他意在警告陸方，承諾做到的必須做到。

美參議員擬提案禁華為

美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐9日另表示，他百分之百會向國會提交法案，禁止華為等大陸電信公司在美國做生意。

《華爾街日報》則引述消息人士報導，美國司法部也將自本周開始針對大陸駭客提出刑事指控。這是自10月以來聯邦政府以司法手段對付大陸竊取智慧財產權的第三波行動，也可能是史上規模最大的反駭客案件。

報導指出，這些駭客隸屬與北京有密切關聯的組織，該組織稱為「APT 10」或「雲端跳躍者」（cloudhopper），多年來入侵了多家美國企業與政府機構，並以此為跳板，攻擊提供技術基礎設施或雲端儲存服務的網路服務供應商，再透過供應商入侵其客戶的網路，竊取機密資料，影響範圍已擴及數百甚至數千家美國企業。

(中國時報)

留歐脫歐對峙 英國社會分化 華郵直言 美犯了可怕的政治錯誤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。