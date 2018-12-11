孟保釋否 影響陸美加關係

2018年12月11日 04:10 中國時報 王嘉源 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸科技巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟台北時間今日凌晨1點將再於溫哥華出庭，她申請保釋能否獲准，或是將留在加拿大獄中等待引渡聽證會，不但決定陸加關係也決定陸美關係走向。美國負責談判的鷹派貿易代表萊海澤則堅稱，不打算將90天貿易戰休兵期延長，並形容明年3月1日到期是「硬死線」。一般認為，孟晚舟是否被保釋也將影響大陸副總理劉鶴是否按照原定12日赴華盛頓談判的行程。

可能影響劉鶴赴美行程

溫哥華的卑詩省最高法院9日公布文件顯示，孟晚舟的律師提出她在五月剛動過甲狀腺手術並患有嚴重高血壓，需要醫治服藥，擔心在加拿大遭拘押的健康狀況，因此要求交保。孟晚舟的辯護律師開出1400萬加元（約3.28億台幣）的天價保釋金、並願意交出大陸與香港護照甚至願戴上電子腳鐐等12項保釋條件。大陸連日來透過官媒和傳召加拿大和美國駐華大使，要求加國立刻放人。

孟晚舟與溫哥華的關係至少可追溯15年，並在溫哥華置產。如獲交保，孟的家人也會留在溫哥華。孟的丈夫劉曉宗說，審理期間，他計畫將目前在美就讀的女兒帶到溫哥華讀書。

庫德洛暗示孟可能獲釋

孟晚舟事件對美陸貿易談判投下震撼彈。美國貿易代表萊海澤、白宮經濟顧問庫德洛及貿易顧問納瓦洛均堅稱，美陸貿易談判不會受到孟晚舟案的影響，指這是兩回事。而被問到會否以釋放孟晚舟，作為談判策略時，庫德洛表示他不能保證任何事情，又指個案由司法部及白宮國安會議處理。華盛頓時報報導指出，庫德洛的發言，暗示孟晚舟有可能被釋放。

萊海澤則不改強硬派本色，強調陸美貿易談判90日大限不可能延長，3月1日到期。他在接受美國CBS訪問時說：「對我來說，這是一個『硬死線』（hard deadline，即說准了的截止日期，堅決不可延期）。根據我跟美國總統的談話，他表示不會超過三月…在90天結束後，關稅將被提高。」他意在警告陸方，承諾做到的必須做到。

美參議員擬提案禁華為

美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐9日另表示，他百分之百會向國會提交法案，禁止華為等大陸電信公司在美國做生意。

《華爾街日報》則引述消息人士報導，美國司法部也將自本周開始針對大陸駭客提出刑事指控。這是自10月以來聯邦政府以司法手段對付大陸竊取智慧財產權的第三波行動，也可能是史上規模最大的反駭客案件。

報導指出，這些駭客隸屬與北京有密切關聯的組織，該組織稱為「APT 10」或「雲端跳躍者」（cloudhopper），多年來入侵了多家美國企業與政府機構，並以此為跳板，攻擊提供技術基礎設施或雲端儲存服務的網路服務供應商，再透過供應商入侵其客戶的網路，竊取機密資料，影響範圍已擴及數百甚至數千家美國企業。

(中國時報)