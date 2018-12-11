華郵直言 美犯了可怕的政治錯誤

2018年12月11日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

《華盛頓郵報》8日報導指出，以華為違反美國制裁伊朗的禁令起訴華為，在美國或許合法，卻犯了一個可怕的政治錯誤。以美國國家主權為訴求，打壓或圍堵華為這個威脅，也許是無可指責的決定，但不容否認，美國可能要為此付出慘痛的經濟與政治代價。

文章撰稿人卡拉貝爾（Zachary Karabell）說，孟晚舟不僅是華為高層，也是華為創辦人任正非的女兒，若將華為比喻為蘋果，逮捕孟晚舟形同逮捕賈伯斯的女兒（若賈伯斯的女兒現在是蘋果高層的話），在大陸當然會引發強烈反彈。

文章表示，美國法律的手能向外延伸到多遠，一直存在爭議。美國最高法院承認「法規不適用境外推定原則」，亦即美國法律不及於美國境外。由於美國經濟實力遠在其他國家之上，就算外企再有不滿，也不可能和美國硬幹，因此美國一直以來都靠揮舞法律大旗遂行其政策目標。然而這招只有在兩國實力懸殊的情況下才見效，但大陸並非蕞爾小國，逮捕華為孟晚舟，不僅無助於美國達成政策目標，還會引發強烈反彈，讓接下來更重要的談判困難重重。也讓美國企業高階主管遭逢被大陸報復的風險。若美國以訴訟方式因應中國崛起以及自己國際地位下滑，幾乎找不到比這更蠢的戰略了。

文章並分析指出，另外一個謬誤是，全球供應鏈現在深度互聯，三星目前是繼華為之後伊朗第二大手機供應商，瑞典電信公司愛立信也一直向伊朗出售設備，但美國檢方卻未對三星、愛立信動手。畢竟全球組件委外製造有其複雜性，要想伊朗消費者購買的手機中沒有一點美國知識產權的影子，那也說不過去。

(中國時報)