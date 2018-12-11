加國林業貿易團 緊急取消訪陸

2018年12月11日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸華為副董事長孟晚舟在加拿大卑詩省溫哥華機場轉機被扣押後，讓陸加關係惡化。加拿大卑詩省亞洲林業貿易代表團9日發表聲明稱，「由於華為高管事件的國際司法程式正在進行中」，已決定暫緩卑詩省的大陸之行。此外，還傳出加拿大外交部副部長舒加特（Ian Shugart）也推遲了原定於本周對北京的訪問。

大陸觀察者網引述加拿大通訊社當地時間9日報導指出，卑詩省就業貿易技術部長羅斯頓（Bruce Ralston）發表聲明表示，由卑詩省林業部長唐納森（Doug Donaldson）率領的卑詩省亞洲林業貿易代表訪問團，已決定暫緩訪問大陸的行程，原因是「華為科技公司高層官員有關的國際司法程序正在進行中」。全團下周將直接自日本返回加拿大，該團這次的亞洲行，已先後訪問了南韓、日本。

聲明同時表示，「卑詩省重視與中國的強大貿易關係，這項相互尊重的關係，幾十年建立在經濟文化密切聯繫的基礎上」，卑詩省政府將設法儘快重新安排前往大陸。

報導並引述《環球郵報》稱，一位前大使館官員透露，加拿大外交部副部長舒加特也推遲了原定於本周對北京的訪問。

報導稱，與此同時，若加國政府跟隨美、澳、紐等「五眼聯盟」國際情報分享盟國的腳步，宣布全面禁止使用華為通訊設備，加國企業損失將至少達到10億加元（約合232億新台幣）。

此外，華為與卑詩大學、多倫多大學等加國各大學持續合作研發5G網路設備。卑詩大學日前表示，與華為集團的合作關係不會受到孟晚舟被捕影響。雙方合作研究關係始於2011年，2017年3月UBC與華為又簽署了為期3年的應用科技研究夥伴關係。

(中國時報)