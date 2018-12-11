陸學者示警 準備跟美攤牌

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中國時報
呂佳蓉／北京報導

中國人民大學國際關係學院教授李慶四指出，大陸外交部副部長樂玉成名義召見美國駐陸大使嚴正交涉，是陸方準備陸美90天談判可為此事撕破臉的跡象，因為本來就不可能達成和解；美國只要沒有達到預期的目標，90天後不可能罷手，他呼籲大陸內部部分人士不應無條件向美投降。

李慶四指出，上次即有100天的緩和期也沒結果，這次90天也是如法泡製，可能會走向一樣結局。而大陸應保有信心，因為大陸從來沒有被壓垮過，當年冷戰時期的嚴厲形勢下，大陸都頂住了，現在的局勢比當時好得多，因此不應在美方的壓力下投降。

李慶四說，美國總是想著零和遊戲，大陸則不是想著零和遊戲，只是在維護權益，大陸有自身發展的權益，這是他國無法剝奪的。大陸要發展不是為西方輸出廉價產品，而是為了要提升內部人民的生活水平。

針對包含日本、英國等政府擬將限制政府購買華為、中興等產品，李慶四直言，這是在趁火打劫，「有沒有華為能改變什麼？」以台灣而言還是沒辦法改變兩岸關係的本質，說這些意義都不大；而加拿大給美國做幫凶，陸方報復加拿大還是有辦法。

李慶四表示，美國政府、軍方、企業禁用華為，他們說這是愛國的表現，讓華為沒辦法打進美國市場；大陸比他們差得遠，到現在也沒有禁用蘋果產品，而現有大陸企業行動支持華為當然也是愛國的表現，並非民族主義。

(中國時報)

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