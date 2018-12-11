逃逸移工虐死童 黑戶兒曝光

2018年12月11日 04:10 中國時報 高彥哲／新北報導

行蹤不明移工人數

印尼籍逃逸移工夫婦，日前將7個月大兒子Rahmat，託31歲同鄉保母莎莉照顧，未料莎莉疑因男嬰半夜不睡哭鬧，竟抓起男嬰頭撞擊硬物施虐，經送醫急救，昨宣告不治，警方依傷害致死罪嫌將她送辦，另警方也發現另1對幫同鄉照顧不到2歲非婚生男童的逃逸移工，已通報移民署繼續調查。

搶救30小時 身有舊傷 警方調查，Rahmat的母親是逃逸移工，父親則是工地工人，2人皆為印尼籍，來台工作同住在新北市土城區中央路。母親生產後，為了找人帶小孩，於是在移工群組中發問「有誰會帶小孩？」同樣是印尼籍的逃逸移工31歲莎莉回覆可擔任保母，雙方約定以每月育嬰費用1萬4000元照顧，並要求每天要視訊看小孩。

9日清晨5時，男嬰母親接到保母來電「兒子狀況好像有點問題，快過來看看」男嬰父母趕到台北橋捷運站保母住處，發現男嬰身體冰冷，昏睡叫不醒，遂帶男嬰與保母至萬芳醫院急救。

由於男嬰腦顱內出血、後背部嚴重瘀撞傷，醫院通報轄區文山二警分局與社政單位介入，並轉由新北市三重分局調查。

三重警方9日晚間7時許將莎莉帶回，她擔心刑責加重，二度改口否認施暴，稱大腿傷是做人工呼吸及按摩造成，但醫生勘驗男嬰身上有舊傷，也曾被友人目擊用力搖晃小孩嘗試哄停哭鬧。

其他移工 照顧2歲童

男嬰經醫院搶救，昨天中午仍不治，警方認為莎莉說詞避重就輕，依傷害致死罪移送法辦。

警方表示，追查莎莉的同時，於正義北路的出租套房外也發現另1對幫同鄉照顧不到2歲非婚生男童的逃逸移工，警方遂將2人列關係人一併帶回偵訊。

警方說，本案共牽涉5名印尼逃逸移工及多名非婚生幼童，研判逃逸移工之間還隱藏有更多類似的非婚生「無戶籍幽靈人口」，相關資料將提供給移民署與社政主管機關做後續處理。

(中國時報)