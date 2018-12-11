黑戶寶寶可送養 杜絕憾事

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中國時報

7個月大男嬰疑遭保母施虐致死，再度凸顯非法逃逸移工非婚生子女的「黑戶寶寶」問題，因為父母親的逃逸身分顧慮，這些嬰幼兒不要說教育，就連基本上的生存都是問題，既然政府已鬆綁國籍法，願意發給無國籍兒童身分證，相關單位更應加強宣傳，鼓勵非法移工送養小孩，杜絕悲劇再發生。

台灣於1990年開放外勞後，共曾發生20多萬的逃逸移工，在政府改善外籍移工制度以及稽查後，如今大約有5萬多名移工失聯，同鄉相戀生子絕對不是少數。

這些失聯移工或非法居留者所生下的孩子，一般因為害怕身分曝光後被遣返，也因為本身經濟問題，不會將孩子交由合法的托育人員或機構照顧，甚至在遇到急難時也不敢向政府求助，這就是棘手的社會問題。

根據移民署估計，台灣無國籍兒童人數約600人，而且人數不斷攀升中，成為台灣社會不可忽視的問題。2017年行政院政務委員林萬億召集「兒童少年權益促進委員會」鬆綁國籍法，願意核發身分證，希望解決問題。

因此，移民單位應該透過同鄉聯繫網，散布社福單位願意解決逃逸外勞的嬰幼兒養育、教育等訊息，把小孩教養、父母逃逸脫鉤處理。

如果行政單位只是著眼於父母的身分，等這些黑數曝光後，恐怕都已成為來不及長大的小天使，自許人道立國的台灣，應該要用更柔軟、開放態度專案處理這些黑戶寶寶。

(中國時報)

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