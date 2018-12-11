同僚殉職陰影猶在 瑞芳警躲草叢

2018年12月11日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

楊姓員警（紅色雨衣者）被警消人員找到後，自行走向救護車，送醫救治。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳分局交通分隊楊姓員警，前天中午應該要到分隊上班，但未現身，車輛被發現未熄火停放在台62快速道路路肩，人離奇失蹤，直到10日凌晨，被同事發現在離車輛100公尺處邊坡，所幸生命跡象穩定，經同仁追問得知，楊員的失蹤，疑似與4年前殉職同事有關，讓他始終走不出陰霾。

警方說，32歲未婚的楊員，專23期畢業，獨居在新店，平時表現正常，沒有特別異狀。楊員向同僚透露，他與已故的吳姓員警十分友好，但吳員在2014年6月於不遠處的台62甲線3號隧道內處理車禍時，突遭後方的曳引車撞斃，當時楊正在值班台服勤，得知此事後，悲傷不已。

因為吳員的殉職，個性文靜的楊員4年來，與同仁之間互動不多，在邊坡被同事找到時，是因為突然聽到有同事的呼喊，才回過神來，但對於過程卻毫無印象，分局將對楊員安排心理輔導。

警方表示，楊員9日上午從新店住家開車出發，原本要在中午12時到分隊值班，卻未現身，直到下午2時許，楊的車子被發現停放在台62線17.1公里處，沒熄火且車門可以打開，車上只有楊的制服與手機，人卻不見蹤影。

警消大動員前往搜索，根據監視器畫面顯示，楊員上午11時許已開車到分隊門口，卻沒有下車上班，接著又把車開走，直到中午12時30分時將車停在台62線路肩，接著穿上雨衣跨過護欄，往邊坡草叢走，然後就突然消失在畫面中。

警消一直搜索到天黑，因為視線不佳、大雨滂沱，原定昨天上午6時再搜索，但瑞芳警分局同仁則堅持繼續搜尋，15名同仁自願留下來搜尋，直到10日凌晨零時，聽到有人呼喊，發現楊只穿七分褲與薄外套，有失溫及擦傷情況，意識清楚，隨即被送醫救治，所幸無大礙。

(中國時報)