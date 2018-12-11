夫婦通緝逃亡4年 3兒女伴流浪

49歲隆姓男子和陳姓女子因案遭通緝，擔心曝光，竟不顧小孩就學及生病需求，帶著一起逃亡4年。（警方提供）

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中國時報
／台北報導

6歲陳姓男童因屆齡未入學，亦未接種疫苗，被北市社會局通報，警方追查發現，陳母和隆姓繼父因9案遭地院、地檢署通緝，再根據2人申辦的人頭手機循線找到這家人，赫然發現逃亡期間還生下一對雙胞胎女兒，2人被解送新北地檢署後均遭收押，3名孩童則由社會局安置。

警方表示，49歲隆男、34歲陳女2人，2013年間假冒大賣場的主管、飯店經理，與被害人洽談生意，謊稱自己要借用筆記型電腦，當被害人帶隆男看賣場，或是按摩椅、跑步機，推銷要販賣商品之際，另一人則帶著手機、筆電逃逸。

2014年間，2人陸續因詐欺、竊盜、侵占、偽造文書等罪遭通緝在案，隆在逃亡時，又與陳女生下雙胞胎女兒，擔心身分曝光和為躲避警方查緝，都刻意不使用健保卡就醫，一旦小孩子生病，非不得已才上醫院，且以現金支付後領藥，並因為未帶小孩接種疫苗，遭北市社會局列管協尋。

警方表示，陳女與前夫所生的6歲兒子今年9月要上學，社會局發現孩童有如人間蒸發，也沒有就醫紀錄，內湖的戶籍地也不見人影，擔心發生意外，通報內湖警分局協尋。警方發現夫妻以人頭辦手機，時常搬家，藉以躲避查緝，直至日前才在桃園中壢尋獲一家5口同住在租屋處。

2人辯稱不知道遭通緝，但10個法院、地檢署都在找人，經解送地檢署後遭收押，社會局介入安置3名幼童，希望早日讓男童接受教育。

(中國時報)

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