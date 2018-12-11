孫安佐今晚抵台 檢警接機

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中國時報
／台北報導

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐，今年3月26日在美國持槍械彈藥被以「非美國公民持武罪」起訴，費城賓州東區聯邦地區法院11月20日判決刑滿獲釋，遣返回台。他將從美國華盛頓機場啟程回台，經舊金山轉機，預定台灣時間11日晚間7點50分抵達桃園機場，此次被遞解出後，他這輩子再也無法入境美國。

據悉，孫安佐將全程上手銬，並有2名美國移民官員陪同，士林地檢署已指揮刑事局派人在空橋處等候，直接與孫安佐溝通，由於檢方未開出拘票或傳票，所以希望他主動到地檢署說明，至於律師是否會以拒絕夜間偵訊為由，要求先行返家，檢方昨表示樂觀看待。

檢方表示，孫犯下的非美國人持有彈藥罪，在國內是違反槍砲彈藥刀械條例5年以上重罪，但孫在美已認罪並且服刑，依法可以免除全部或一部分的刑期，未來要看法官如何認定，但檢方已透過刑事局國際科向美方索取槍枝的鑑定報告作為呈堂證據。

孫安佐返台後，下學期將赴基隆崇右影藝科技大學「隨班附讀」，謝祖武目前是城市科大的戲劇系主任，昨被問到孫安佐將返台，他以同樣身為家長身分表示，「我很慶幸他終於可以回到自己的家，哪裡都比不上自己的家好，千萬別再犯同樣的錯誤」。

他並建議孫重返校園後，不需要太刻意，自然就好，記得他當初在台灣的學校表現也不錯，和同學的互動都很好，「當初怎麼樣就怎麼樣，不妨做回原來的自己」，當然父母也要更關注他的言行舉止。

吳宗憲也建議孫安佐回台後「一切從頭」，他認為台灣人接受度很高，應該不會排擠他。

(中國時報)

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