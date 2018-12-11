穩健施政 林右昌打造新經濟

林右昌推出「市港再生計畫」，自2014年開始為基礎建設打底，期望在2018年起，陸續完成相關規畫。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導
大基隆歷史場景計畫已陸續動工。
基隆火車站新站南廣場於去年10月2日完工啟用，讓周邊交通設施得到改善。
基隆市政府舉辦基隆嶼國際磯釣賽。
市政府透過舉辦基隆國際帆船賽，帶動經濟就業發展。
城際轉運站預計明年初動工，預計2021年中旬完工。
基隆市長林右昌任內重大工程期程規畫

基隆市過去曾是自殺率、離婚率、失業率三高的不快樂城市，基隆市長林右昌2014年上任後，開始為基礎建設打底，推動輕軌捷運、城際轉運站、軍港遷移、大基隆歷史場景等計畫；林右昌今年順利連任後接受本報獨家專訪表示，基隆輕軌會在他任期內動工，另外3者則有望在未來4年的任內完成，以穩健腳步，打造「基隆新經濟」。

爭取到前瞻預算補助

以往的基隆，給人的印象總是「又老又窮又髒又舊」，許多產業停滯不前，百廢待興，即使有許多案子在過去市長任內定案，卻都遲未進行。林右昌上任後，推動「基隆市港再生標竿計畫」，其中包括基隆城際轉運站、國門廣場、軍港遷移、基隆輕軌等大型計畫，並都已向中央爭取到前瞻預算補助。

過去4年，林右昌已完成火車站新站南廣場以及東岸商場興建。林右昌表示，為改善火車站周邊交通亂象，城際轉運站將在明年初動工，預計2021年中旬完工，接著會處理圓環國門廣場，約1年半完工。

軍港遷移則已在今年4月動工，林右昌說，目前進度順利，甚至有點超前，明年中會啟動第2階段工程，預計在他下一個任期的第3年可以遷走；同時也會規畫設計第3座遊輪轉運站，希望任內可以動工；東岸貨櫃場的西遷，則花2年完成；而東岸客運大樓通過都審，預計本月拿到建照動工，明年8月完工。

林右昌指，大基隆歷史場景計畫，是針對轄內各古蹟進行修復活化，整體預計2020年底前完工，接下來委外招商後，會變成新的文化場館與觀光據點。輕軌捷運，則已從交通部送到行政院，這幾個月會核定，再綜合規畫，力拚2021年動工。

未來4年基隆會大轉變

「一般老百姓只看到都市發展的硬體建設，但在我的藍圖後面，是看不到的經濟、產業、就業發展！」林右昌自豪地表示，他是念規畫設計出身，何時會完成什麼，他都安排好，基隆是小跑步、快步走，未來4年會讓市民看到基隆的大轉變。

(中國時報)

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