淡海輕軌綠山線 年底將通車

淡海輕軌紅樹林站至崁頂站完成履勘，可望年底通車。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

淡海輕軌綠山線即將通車！交通部10日完成淡海輕軌綠山線履勘，提出26項須改善事項，新北市府表示，將盡速完成營運前須改善事項後，報交通部確認發給營運許可，可望年底前通車。

11候車站賞幾米畫作

淡海輕軌綠山線與捷運淡水線紅樹林站銜接，初期營運里程7.3公里，是全台第一條全線11座候車站委託單一藝術家（幾米）量身訂做公共藝術的輕軌路線。

綠山線設有紅樹林站，竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學站、淡金北新站、新市一路站、淡水行政中心站、濱海義山站、濱海沙崙站、淡海新市鎮站與崁頂站等站。

紓解台2線交通問題

淡水輕軌採無閘門的收費方式、開放式的簡易候車站，擁有優先號誌並與一般車輛共用路權等特色，完工後可提供淡北運輸走廊新穎、便捷及舒適的運具選擇，可紓解台2線交通問題，更可加速帶動淡水地區及淡海新市鎮城市風貌更新及區域發展。

淡海輕軌基本票價20元，搭乘里程每增加3公里增加5元，搭乘淡海輕軌享三重優惠，包含民眾持電子票證普通卡搭乘淡海輕軌享有8折票價優惠，折扣後的基本票價為16元，轉乘公車享有單程票半價（8元）的轉乘優惠，轉乘北捷同享8元轉乘優惠。

持悠遊卡8折 轉乘優惠

捷運局表示，經過11月市府初勘後，交通部10日完成履勘，履勘小組共提出須改善事項計有26項，其中6項為「營運前須改善事項」、8項為「一般注意改善事項」及12項「後續建議改善事項」。

捷運局表示，將盡速於年底前完成營運前須改善事項後，報交通部確認發給營運許可，盼及早通車提供民眾安全及迅捷的捷運服務。

(中國時報)

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