山海共享 徐耀昌挽袖拚經濟

苗栗縣長徐耀昌高票連任，暢談他未來4年的縣政擘畫，要致力打造苗栗為幸福榮耀的城市。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
、何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌在1124五合一選舉中，以17萬5000多票成功連任，他感謝鄉親肯定其4年施政，也強烈感受到責任加重的開始。展望未來4年，他強調，將持續爭取前瞻計畫、招商引資增加就業機會，著力交通建設及無汙染的觀光休閒產業發展，在「南北攜手躍進、山海共享慢活」施政主軸下，打造苗栗幸福光榮城市。

交通觀光 持續攜手躍進

回顧4年前剛上任縣長之初，徐耀昌面對縣府財政危機，尤其財政由中央控管後，許多非法定支出面臨捉襟見肘的窘境，被迫刪減包括免費營養午餐在內的多項福利措施。不過縣府各局處全面配合開源節流政策，覈實編列預算，第二年即創造縣府18年來首度收支賸餘13.8億的奇蹟，去年再度賸餘12.3億。

展望未來4年，精心規畫的苗栗縣政白皮書和18鄉鎮市願景規畫書，都納入「南北攜手、山海共享」的施政主軸。徐耀昌說，苗栗是客家也是農業大縣，致力行銷三義和南庄雙國際慢城之外，希望海線結合竹南、後龍、通霄、苑裡4鎮，向中央申請「黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區規畫」，整頓漁港漁市，打造國際慢魚運動，南北、山海共榮。

招商引資 增加就業機會

縣內的交通建設也朝便捷的九宮格發展，如爭取五楊高架延伸到銅鑼，完成北橫最後一哩路，獲300萬補助辦理西濱苑裡房裡段闢設全套匝道可行性評估等。觀光方面，除現有舊山線鐵道自行車新亮點外，泰安即將有2家國際級飯店，公館有客家文學花園和再造歷史現場新地標，並規畫觀光消費券行銷，發展潛力無限。

持續招商引資，增加在地就業機會，目前正協助台積電與力晶建廠，擴大文創、青創、青農規模，中彰投苗4藍營首長可藉由區域治理平台，串聯建設、分享資料，整個跨縣市特色農產行銷大陸及鄰近國家，創造更大經濟效益。

(中國時報)

淡海輕軌綠山線 年底將通車 林明溱 前進北京拚經濟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。