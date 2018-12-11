林明溱 前進北京拚經濟

2018年12月11日 01:34 中國時報 廖志晃 、 廖肇祥 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長林明溱支持92共識，連任後縣府即成立兩岸工作小組，並將於12月底率團赴大陸北京，拜訪國台辦主任劉結一；就農產品銷售、觀光旅遊等事務進行交流。林明溱說，出發前，將先彙整縣內各產業界需求，前進大陸為縣民拚經濟。

邀銅梁火龍 再來燈會

林明溱說，南投縣和大陸往來一直維持良好互動關係，12月底的北京行，希望達成的目標；包括爭取國台辦主任劉結一繼續支持南投燈會，請重慶銅梁火龍等表演團體，再次參加2019年2月的南投燈會演出。其次，要爭取更多陸客到南投觀光旅遊，促進地方發展；以及加強農貿往來，加速生鮮蔬果通關程序。

爭陸客 蔬果快速通關

林明溱指出，五合一選舉結束後不到1星期，縣府就透過南投縣農會，將價值1200萬元台幣的茶葉等農特產品，銷售至大陸杭州；後續冬季香蕉、柳丁即將進入盛產期，由於生鮮水果不耐久存，因此，除了希望提高採購數量，也將請國台辦對南投縣農產品，提供快速通關等優惠措施。

林明溱表示，近年來，因兩岸關係緊張，大陸國台辦人員來台有諸多限制，因此包括觀光、農產行銷等許多問題，無法當面溝通；但是拚經濟不能等，既然中央不做，南投就先行！他希望此行拜訪國台辦主任劉結一，能協助解決兩岸經貿往來相關問題。

中央不做 南投就先行

林明溱說，民進黨在中央執政，是大陸遊客不想到台灣旅遊的主要原因；這次地方選舉，國民黨大勝，他預料大陸民眾會很樂意到台灣旅遊、消費，人進來，商機就有了！

林明溱強調，拚經濟是未來的重點工作，既然中央政府不交流，就由地方政府積極互動，讓經濟再起飛，觀光再發展，未來才有希望；最重要的是讓老百姓能夠賺到錢，口袋滿滿心情好，就能快樂過生活。

(中國時報)