質疑補助遭刁難 北門漁民怒

2018年12月11日 01:34 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

0823豪雨成災，造成台南七股、北門等地潟湖的海水鹹分變淡，漁民養殖的牡蠣、文蛤遭受不小損失，牡蠣死亡率逾5成，文蛤也有3成，部分漁民在9月上旬陸續完成災害申報，也有人已領到救助金；但北門有漁民質疑區公所人員勘災不力，且認定標準嚴苛，導致受災戶領不到補助，10日前往區公所抗議並遞交陳情書。由於雙方並無共識，場面一度火爆。

北門漁民在市議員蔡秋蘭、謝財旺、林阳乙及市議員當選人尤榮智陪同下，上午前往北門區公所陳情抗議，雙春出身的前立委李和順也到場關心，表達對區公所承辦人員勘災不力的不滿聲音。

抗議陳情 場面火爆

雙春里長李連興認為，區公所人員未能及時進行勘災作業，漁民怕損失擴大，只好盡快清除死亡文蛤重新復養，但後來認定時卻採現場撈文蛤的方式，對漁民提供的照片也不予認可，導致補助認定困難；另外區公所提出文蛤災損要4成以上才能補助，與漁民認知損失2成就能補助有落差，質疑區公所刁難。

公所回應 會再溝通

謝財旺指出，同為災區，七股700多件申請案有500多件獲補助，北門200多件卻只有80多件過關，難道沒有問題嗎？蔡秋蘭也說，受災後各公所人力都不足，但面對這些天災事件，本來就應該要有對策，相關單位要檢討，漁民要討公道。林阳乙、尤榮智則說，應從寬認定，照顧辛苦的農漁民。

北門區公所指出，2地放養方式有異，也會造成補助申請難度不同。目前有疑義案件還在審核，將再行文農政單位希望能放寬標準。南市農業局則表示，補助標準由農委會訂定，審查方式需要再跟區公所承辦人員再溝通，但補助能否過關仍是未知數。漁民則對相關單位處理方式不滿，數度出現口角衝突，還揚言會再發動抗議。

(中國時報)