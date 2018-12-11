連任責任更大 潘孟安拚經濟

2018年12月11日 01:34 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

以26萬2809票連任成功的屏東縣長潘孟安，接下中選會當選證書時強調，未來責任更加重大，並承諾未來4年施政在做得好的部分將持續推動放大，不足之處也會深刻檢討，要更接地氣、符民意，力拚讓人民有感。

施政接地氣 讓人民有感

選舉剛結束，全台拚經濟的氛圍在各縣市炒得風風火火，潘孟安接受本報專訪時也以經濟施政揭開話題，他強調，4年前上任便由縣府工策會成立招商單一窗口，透過跨局處協調建管、租稅、登記等行政流程，協助預定在屏東設廠業者排除投資障礙。

目前為止，成功媒合包括巧新科技、中鋼碳素、元晶等26家公司，其中租、購地面積合計約81.69公頃，投資金額超過238億元，估計增加7000個就業機會。

在此基礎，延伸規畫施作的六塊厝產業園區約19.75公頃土地下，期盼開發後吸引產業進駐，與屏東加工出口區相互配合，建構出完整產業鏈，藉群聚效益以提升競爭力，優勢打造屏東縣的產業發展中心。

招商引資 打造青創基地

除此之外，潘孟安剛參加完屏東農業生物科技園區第二期擴充公共設施工程動土典禮，他興奮表示，明年底工程可望完工，屆時可提供60家廠商進駐，讓農科園區產業聚落規模一舉擴增到180家以上，如此產業動能將活絡整個屏東經濟動能。

除了招商引資，縣府也在近年打造屏東成為青年返鄉的創業基地，包括農業大學、青年學院、青年Ｐ基地，都是讓屏東人回流、人才進駐，成就此處成為能夠逐夢、圓夢的樂土。

潘孟安由衷期盼遊子能夠返鄉，青壯可以在從小生長的土地上定居，因此縣府還提供起家貸款，不僅協助取得購屋相關資金和減輕貸款利息負擔，更提供貸款對象購置自宅或購屋裝璜、家電設備等消費支出。

專訪時，安居樂業是潘孟安口中最常脫出的一句話，它不是口號、而是一個實踐目標，未達終點，他還是堅定腳步，埋首繼續衝刺。

(中國時報)