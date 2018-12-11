傳統漁業及貨櫃港 加值轉型

2018年12月11日 01:34 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市是典型的海洋城市，漁業及貨櫃港是重要的經濟命脈，基隆市長林右昌強調，傳統產業不可以放棄，需要加上創新的產業，目前正在推動休閒漁業及海上娛樂，以及遊輪展業，都可以讓基隆的商業環境提升，繼而增加產值與就業率，達到「地方創生」，成為國內重要的觀光據點。

林右昌指出，「基隆新經濟」的概念有2大塊，分別是改善傳統漁業及傳統貨櫃港，這些計畫發展背後，最重要就是「產業」與「經濟」。

針對漁業，林右昌說，傳統產業不能放棄，但要加上創新的元素，除了漁業捕撈、買賣，還要發展「休閒漁業」及「海上休閒產業」，如近期舉辦的國際磯釣賽、國際帆船邀請賽，以及海科館推出的浮潛、獨木舟、無動力遊具活動，都是為了藉由活動，帶起產業鏈，進而提升經濟產值與就業機會。

他表示，目前也正在推動發展遊艇產業，並整備正濱漁港、八斗子望海巷、外木山大武崙周邊漁村設施。此外，交通部觀光局最近也在和平島投資了2億多硬體設備，甚至還要申請地質公園，屆時成為國內外的著名觀光據點，這些都是為了達到「在地創生」。

至於基隆貨櫃港，林右昌則提出結合遊輪產業，他強調，遊輪公司在他要求下，近期在召聘台灣籍服務人員，因為以前要獲得船員證是很嚴格，船員幾乎都外籍人士，但在法規鬆綁後，近年已開始聘請台灣人。

(中國時報)