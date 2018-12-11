朱視察覽勝橋 進度超前1.75％

新北市「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業，市長朱立倫（小圖左一）10日上午10時許前往視察。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫10日上午前往視察「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業，朱立倫期許主結構相關工程於明年暑假順利完成，盡早完工通行，取代原有老舊橋梁，提升防洪效能和通行安全，帶動烏來地區觀光。

覽勝大橋橋齡約50年，原橋面寬僅4公尺，人車通行險象環生，加上遭受蘇迪勒、梅姬颱風侵襲，橋體結構嚴重受損有安全疑慮，新北市政府與中央政府共同合作推動覽勝大橋改建。

新橋位於舊橋上游處，另行改建全新橋梁保障民眾通行及人身安全，設計也結合當地風光水色，讓烏來之美得以延續，確保通行安全及地方發展。

朱立倫表示，改建工程於今年1月開工，目前工程順利、進度超前，近日會完成所有吊梁工程，使整體安全結構更加穩固，預計主結構工程將於明年暑假完成，迎接旅遊旺季來臨，避免防汛期間對工程的干擾。

負責改建工程的新工處表示，覽勝大橋改建後橋長65.95公尺、寬7公尺，新橋高程由原有的118.14公尺抬高到121.3公尺，避免再遭水患侵襲，總工程經費為1億5005萬元，改建期間仍將維持舊橋通行，不會影響民眾往來通行，目前進度超前1.75％，預計明年12月8日前可完工。

新工處強調，新橋設計為因應環境需求，有設計防落石明隧道，並於橋梁兩側與中間位置規畫觀景平台，在提升安全性的同時，兼顧地方發展特色，民眾到烏來旅遊又多了一個觀景去處。

店家對於新橋都相當期待，陳老闆表示，新橋落成後將成為烏來熱門的觀光景點，期盼可以帶動整體觀光，讓更多國內外遊客願意探訪烏來的原鄉風情。

(中國時報)

傳統漁業及貨櫃港 加值轉型 國際慢魚 現撈仔吸觀光客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。