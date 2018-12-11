朱視察覽勝橋 進度超前1.75％

2018年12月11日 01:34 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫10日上午前往視察「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業，朱立倫期許主結構相關工程於明年暑假順利完成，盡早完工通行，取代原有老舊橋梁，提升防洪效能和通行安全，帶動烏來地區觀光。

覽勝大橋橋齡約50年，原橋面寬僅4公尺，人車通行險象環生，加上遭受蘇迪勒、梅姬颱風侵襲，橋體結構嚴重受損有安全疑慮，新北市政府與中央政府共同合作推動覽勝大橋改建。

新橋位於舊橋上游處，另行改建全新橋梁保障民眾通行及人身安全，設計也結合當地風光水色，讓烏來之美得以延續，確保通行安全及地方發展。

朱立倫表示，改建工程於今年1月開工，目前工程順利、進度超前，近日會完成所有吊梁工程，使整體安全結構更加穩固，預計主結構工程將於明年暑假完成，迎接旅遊旺季來臨，避免防汛期間對工程的干擾。

負責改建工程的新工處表示，覽勝大橋改建後橋長65.95公尺、寬7公尺，新橋高程由原有的118.14公尺抬高到121.3公尺，避免再遭水患侵襲，總工程經費為1億5005萬元，改建期間仍將維持舊橋通行，不會影響民眾往來通行，目前進度超前1.75％，預計明年12月8日前可完工。

新工處強調，新橋設計為因應環境需求，有設計防落石明隧道，並於橋梁兩側與中間位置規畫觀景平台，在提升安全性的同時，兼顧地方發展特色，民眾到烏來旅遊又多了一個觀景去處。

店家對於新橋都相當期待，陳老闆表示，新橋落成後將成為烏來熱門的觀光景點，期盼可以帶動整體觀光，讓更多國內外遊客願意探訪烏來的原鄉風情。

(中國時報)