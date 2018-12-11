國際慢魚 現撈仔吸觀光客

2018年12月11日 01:34 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

慢城運動儼然成為縣政推動的重心之一，使「慢活、慢食、慢遊」成為生活理念，未來推動「慢魚」政策，帶動海線觀光再次發光發熱，圖為藺草原鄉苑裡。（文觀局提供）

苗栗是全台唯一擁有雙慢城的縣市，踏穩農業客家大縣地位，開發在地觀光與國際接軌，首創的舊山線鐵道自行車即獲得滿堂彩，人潮帶動周遭店家營業額飆漲近4倍，慢城運動儼然成為縣政推動的重心之一。

徐耀昌指出，未來除持續營造三義、南庄雙國際慢城，亦結合竹南、後龍、通霄、苑裡等海線4鄉鎮，打造觀光新亮點，比照山線國際慢城，海線國際慢魚將畫定為「沿海鄉鎮風景特定區」，整頓漁港漁市，興建生鮮魚貨展售中心，並仿效日本築地市場，主打苗栗「現撈仔」。

發展海線「國際慢魚」運動，除希望刺激海線經濟發展外，徐耀昌亦提倡資源永續經營。目前規畫包含活絡地方漁村推升生產力、發展科技漁業規畫漁業再生、建立慢魚品牌輔導店家經營，及海域水質調查、海洋環教扎根等。

打造浪漫台3線部分，徐耀昌希望透過新建客家文學花園，並再造出磺坑歷史現場，另招商興建泰安汶水湯元、山河境溫泉會館、推動三義木雕園區、茶博物館，並輔導裕隆汽車公司施設觀光工廠。

行銷國旅市場則將結合民間資源，針對特約商店、餐廳、飯店、民宿、遊樂區等業者，規畫發放「觀光消費券」，並客製Rail Bike套裝行程，整合商家優惠吸引更多國內外旅客。

徐耀昌深知要蓬勃發展觀光並吸引廠商投資，打通交通任督二脈是重要任務，像增設造橋交流道、台72線新闢新東大橋交流道等。另在觀光熱點新建停車場，提升Ubike站點涵蓋率，區域平台治理合作上，考慮將Rail Bike延伸至台中，創造更大經濟效益。

(中國時報)