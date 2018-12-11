中埔農會 舊糧倉變展館

2018年12月11日 01:34 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣中埔鄉農會成立至今滿百歲，15、16日農會不但精心籌畫一系列活動慶亮百周年，更把廣達萬餘公頃的舊糧倉加以活化，設置全台各農漁會伴手禮行銷館、青農館等，10日的記者會還安排眾人搭上綠色公車，象徵跨過百年時光的中埔鄉農會再度啟航，迎向下一個百周年慶。

中埔鄉農會金蘭辦事處園區內有16座舊糧倉，近期農會將其中幾座老糧倉重新整頓，打造成伴手禮行銷館、茶藝展演館、樹石藝展館、農村特色DIY館等，再搭配一旁的花海區陳設童趣城堡、藝術咖啡車等，以及獨角仙農場設置的親子互動可愛動物區，以嶄新面貌問市的園區，被形容是嘉義縣的駁二特區。

昨天嘉義縣長當選人翁章梁、中埔總幹事李碧雲、中埔鄉長李碧菁、農委會南區農業改良場場長鄭榮瑞等人都出席宣傳記者會，眾人還在花海旁大跳廣場舞；翁章梁更不忘重提上任後將成立「新農業發展委員會」，協助農民行銷及拓展通路。

李碧雲說，為籌畫「用世紀創四季」中埔鄉農會百周年慶，農會員工花數月時間全心投入，15、16日的活動不但有花海可拍美照，還有各家政班展售在地美食料理，以及奶香火龍果雪莓娘DIY體驗等，加上李千那、朱俐靜、陳芳語、董事長樂團、八三么樂團等藝人組成，媲美跨年晚會等級的演出陣容，絕對讓人難忘。

(中國時報)