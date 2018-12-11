代理黨主席 林右昌盼穩定軍心

2018年12月11日 01:34 中國時報 張穎齊 ╱人物側寫 ╱人物側寫

基隆市長林右昌在民進黨2018縣市首長選舉大敗的情況下，接下代理黨主席之位，20年前只是在黨內擔任政策會副研究員的他，最終在黨的危難之際擔下重任。謹慎、內斂、冷靜的他，在黨內各部會都有足夠的歷練經驗，因此獲得各派系支持，林右昌堅持走最困難的路，以沉著的態度，期盼穩定軍心。

今年47歲的林右昌，自詡是黨內「新生代」，對於代理黨主席一職，在黨內「人人避之唯恐不及」的氛圍中，願意接任，一躍成為執政黨領導人。

林右昌出身幕僚，所以在遣詞用字上，都會先想過再回答，有時會略顯保守。但歷經四年市長歷練，林右昌在民進黨最艱難的時候，不但順利連任，甚至承擔下黨主席重任，接受記者專訪也「不一樣」，以往的他，往往因為保守、謹慎的性格，談話內容較為侷限，但順利連任市長並接下代理主席後的他，在談話格局也提升到不同層次，比如「人民沒有欠民進黨」、「人民才不管誰換誰」等語，但仍貼近民意的政治人物格局。

接下代理主席一職，林右昌謙虛說，他曾跟隨過林義雄、游錫堃、陳水扁、蘇貞昌、蔡英文等多位黨主席，在不同領導人的風格下，學習經驗，並在各部會歷練過，透過這些經歷，使得他與各派系交好，並熟悉黨務。

四年前接下百廢待舉的基隆市，並成功重新翻，如今在民進黨最困難的時候接下黨主席，如同他對自己的期許，「哪裡最困難就往哪裡去」。

(中國時報)