英文融入教學 沒那麼簡單

友善列印
中國時報
李萬吉

前些時，行政院長說要推動台灣成為雙語國家，教育部長則提出要將英語融入各級教學領域。加上許多縣市政府也都開始或計畫辦理公立的雙語學校，這幾年實驗教育最熱門的項目也是雙語教育。從中央到地方，雙語教育似乎又成了熱門全民運動。

從這波雙語教育熱潮看來，為了讓台灣更走向國際化，大家對於提升國人英語能力，尤其是英語的應用能力有相當高的共識。只是在一頭熱的情況下，許多政策措施就會顯得急就章，甚至出現亂開藥方，亂吃補藥的情況。就以教育部要推動中小學部分科目採英語授課來說，其目的是要讓學生的英文能力到達「可聽、可說、可讀、可寫」，這樣的政策邏輯是很值得商榷的。

語言的養成需要環境和需求，目前國內實施國際課程的學校，因為其課程架構和教材都是源自於英美國家，那些學生未來的升學目標也在國外，學校必須提供完整的英語學習環境，才符合學生的學習需要。

反觀一般國中小課程有其學習架構和目的，雖沒有限定語言使用，但必須考量學生的語言能力是否能符合「進行該學科學習」的能力。依照多年辦理國際課程的經驗，在英文聽說讀寫能力尚未足夠時，貿然要學生以英文來學習其他科目，往往會產生極大的挫折感，最後英文和學科都學不好。

想要提升學生使用英文的能力，除了增加學習時間外，傳統的英語課程必須要大幅改變，以更貼近英語為母語的學習模式設計教學、教材和評量。當然，教師的專業能力也必須跟著提升。至少要先做到「英文課採全英語教學」，再來談論其他學科。

喊出一個新的政策很容易，但要落實卻很困難。若無周全的評估，或缺乏足夠的資源挹注，很多政策都只是徒增基層困擾，會讓大家無所適從。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

代理黨主席 林右昌盼穩定軍心 孩子吃得飽 才能開心學習

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。