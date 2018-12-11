孩子吃得飽 才能開心學習

由於財政無力支應，徐耀昌將積極爭取中央立法將營養午餐納入法定社福支出。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌在財政困難的窘境下，除積極爭取縣內長者各項福利並吸引青年返鄉外，對於學子、幼童等各項津貼與設施更是不遺餘力。

對於全縣引頸期盼的免費營養午餐，徐耀昌表示，目前免費營養午餐以排富方式進行，只要由校方從寬認定為低收、特困家庭的學子，提報名單必給予補助，以現況每年支付6800萬元，財政實無力支應全面性的免費營養午餐。

他強調，未來不放棄為縣民爭取更大福祉，且目前中彰投苗區域治理平台4縣市首長皆為藍營出身，並肩作戰的能量加劇將循序漸進，攜手爭取中央立法將營養午餐納入法定社會福利支出。

此外，徐耀昌也重視學子、幼童的發展，除了要擴充公園綠地、在各鄉鎮選定公有建築建置親子共學遊戲空間外，還要整理西湖溪高灘地串聯完善自行車道、改善後龍溪以建置棒壘球場，並活化東興河濱公園打造堤岸河廊，讓家長在假日時，能帶著孩子就近玩耍增進親情，更讓孩子們有足夠且完善的空間與設施。

徐耀昌表示，除配合中央政府規畫推動準公共化托育服務，每人每月補助6000元送托費用，減輕家長負擔外，並發放0到2歲育兒津貼，無論父母自行照顧或委託親屬照顧，每人每月皆可獲2500元補助，第3名子女再加碼1000元。

縣府另爭取中央公彩回饋金及前瞻計畫，設置寓教於樂的托育資源中心，目前共有4處托育資源中心，分別設於苗栗市、竹南鎮、大湖鄉及苑裡鎮，協助新手父母照顧寶寶。

(中國時報)

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