減債成果 名列全國第5

友善列印
中國時報
／南投報導

107年南投縣長選舉期間，林明溱遭對手質疑負債問題！他提列數據，證明南投縣府減債成果全國第五有所本；觀光部分，他表示南投縣觀光人次全台數一數二，清境高空觀景步道第一期已回本，後續觀光工程將解決溪頭塞車問題，其他鄉鎮也將創造觀光賣點。

民進黨籍南投縣長參選人洪國浩在選舉期間召開記者會，抨擊林明溱任期內縣府財政缺口龐大，縣府總預算書負債達180億元等。

林明溱指出，他甫上任財政缺口達202多億元，秉持債不留子孫，但該建設就建設、該賺就賺、該省則省，積極開源節流；上任3年期間不僅未舉債，財政缺口還降至180多億元。短期債務從167億元截至7月底114億餘元，減債達53億餘元，減債成果財政部全國考核達第五名（其他一至四名分為台北市、台南市、屏東縣、新竹縣）。

林明溱接受專訪時指對方選舉期間自稱「減債魔術師」，但是「魔術本來就是騙人的，反觀南投縣府開源節流減債是真實的」。他並指出開源節流並沒有什麼太大學問，減少支出預算編列，便能累計節餘。

觀光建設成果方面。林明溱表示，創造觀光話題與人次的清境高空觀景步道第一期工程已回本，營收達6000萬元；第二期正在規畫中，預計明年完成。信義鄉雙龍瀑布景觀步道工程也在規畫，經常在假日塞車的溪頭觀光軸線，將隨著投151縣道雙向拓寬，增加路邊停車位而改善。

林明溱表示，縣府原要做阿里山連結信義鄉、日月潭連結車埕的高空纜車；因中央環境影響評估過關的機率太低，最後評估停辦，但是觀光首都的方向不變，其他觀光景觀設施將陸續達成。

(中國時報)

孩子吃得飽 才能開心學習 林鳳營故事館 書展很應景

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。