韓流外溢效應 南高屏共榮

2018年12月11日 01:34 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

針對農產品銷售，屏東縣長潘孟安（左三）早有戰略布局。（謝佳潾攝）

屏縣府眼前最重要的工作2019台灣燈會，交通被視為是活動成敗關鍵。（林和生攝）

九合一大選後，「韓流」襲捲全台更讓高雄綠地變藍天，屏東算是綠營少數保住的領土，但就地理位置而言，它與高雄僅隔一條高屏溪，雖政局保住但經濟層面難免都會受到影響，為此，潘孟安強調，「南高屏區域共同發展」仍是他的目標，不分黨派不分色彩，就是大家一起拚經濟。

潘孟安說，4年來南高屏區域治理，在治水、交通、環保、食安等議題上，都有合作默契，除在2015年、2016年舉辦過南高屏首長會議外，2016年還進一步把同為民進黨執政的澎湖縣也納入，而平時南高屏縣市政府更就相關問題密切聯繫。

他說，如今高雄市雖然被國民黨拿下，但區域共榮與發展是未來必要趨勢，對於區域治理，他抱著樂觀態度，無論是環境、食安、交通或觀光等議題，他都將主動拜訪並表達立場。他強調，屏東縣在台南、高雄這2個直轄市旁邊，不能置身於外，也不能被邊緣化。

他不諱言地說，就未來的區域共同治理來看，台南應該沒有問題，但高雄方面，他不做任何臆測，不過希望不因人設事、不因黨廢言，至於規畫中的高捷南延屏東等進行中的政策，都能持續推動下去。

至於農產品銷售，他強調早就有了戰略布局，4年來不僅是針對國內通路，更以亞洲為主軸，擴展至中東、美洲等世界各地，也不會因單一城市或國家崛起而恐慌，因為縣府已密切掌握國際貿易情勢，目前在國外超市幾乎都可以買得到屏東的農漁產品。

(中國時報)