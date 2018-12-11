市府成熟小內閣 穩定度高

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中國時報
╱基隆報導

民進黨基隆市長林右昌今年順利連任，成為基隆市長選舉史上，首位民進黨籍連任市長，而小內閣是否改組也備受關注。但林右昌強調，除了文化局長要補之外，其他局處長不會有太大變動，因為大家都已培養了穩健的默契，他也自詡「獅子培養一群獅子」，基市府是個「成熟的小內閣」，穩定度在全台是數一數二。

目前基隆市各局處首長為副市長林永發、祕書長李銅城、民政處長王榆森、財政處長翁利芳、產業發展處長林青海、教育處長陳素芬、工務處長張元良、交通旅遊處長李綱、都市發展處長徐燕興、社會處長吳挺鋒、地政處長蘇昱彰、行政處長楊松年、研考處長為黃駿逸、消防局長陳龍輝、衛生局長吳澤誠、環保局長賴煥紘、稅務局長歐秋霞、公車處長陳新埤，以及發言人陳靜萍。唯獨文化局長自今年6月馬嫻育辭職後空缺，由副局長李添慶代理。

林右昌說，文化局長會在25日就任時公布外，其他局處長不會有太大改變，因為4年來所有局處長手合作上都很有默契，大家也都清楚市長的方向與風格，目前已經調整到穩定的程度，不需要花時間去磨合，可在現有的道路往前衝。

「成熟的團隊，沒事別去動他！」林右昌舉例，他的團隊像「30人31腳」，會合作無間、跑很快，有句話叫做「獅子領導一群羊，那一群羊會變成獅子；羊領導一群獅子，那一群獅子會變成一群羊」，但基市府是「獅子培養一群獅子」，若是一天到晚都換人，那只會顯得領導人的統御力有問題。

(中國時報)

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