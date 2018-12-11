提供優渥誘因 喚回外漂青年

2018年12月11日 01:34 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

為持續推動青年共好，鼓勵青年「洄」鄉，苗栗縣長徐耀昌在2016年成立勞青處，提出8大青年政策發展主軸，多項施政計畫皆獲亮麗成果，展望未來4年將持續推動鮭魚返鄉。

除目前3處青創基地，預計另增建2處，提供「一條鞭服務」，媒合工研院輔導精進生產技術，爭取中央客委會後生添手團計畫，吸引青年參與社區營造，帶動產業升級。

輔導青年創業投入茶、陶、木雕、編織、民宿等產業，並創全國之先，輔導青年運用無人機創造事業新藍海，打造全台首座AI智能無人機飛訓場地與科普基地，應用在救災、農事等場域，吸引相關產業進駐。

爭取經濟部前瞻計畫補助3000萬元營造實驗場域，在南庄推動「十三創意街區漫慢遊計畫」，其中「創業鳥窩窩孵育計畫」將閒置老屋重新整理，無償提供作為育成營業場所，另提供專家從旁陪伴協助。

以地方產業創新研發（SBIR）計畫補助青年創新研發，三義春田窯正是以實驗精神試蓋各式窯型的窯場，目前已有6名年輕後代返鄉打拚。透過多元招商喚回外漂青年，全力輔導台積電、力晶建廠，穩定供水供電，呼應竹科建置完整科技產業鏈，另推動低碳綠能產業，發展低碳汽車城、低碳公車等。

考量青年返鄉居住問題，結合民間力量推動社會住宅，以包租代管推動社會住宅，預計提供120戶，目前已有潛在房東及物件，並有業者表達高度意願，另活化舊衛生局及動防所用地興建社會住宅，只租不賣。徐耀昌指出，台中社會住宅已完工，若苗栗能向其取經，必能事半功倍。

(中國時報)