南向徹底失敗 促廢一例一休

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中國時報
／南投報導

五合一選舉民進黨遭受重挫！南投縣長林明溱認為，民進黨中央執政悖離民意是敗選主因；他直言，民進黨推動年金改革是自討苦吃，南向政策徹底失敗！一例一休更是敗筆，選後民眾還在罵，因此他呼籲廢除一例一休，回復原本的勞基法制度，對經濟才有幫助。

林明溱說，外國來台觀光客數據看起來漂漂亮亮，其實沒什麼消費力，因為人來了，東西銷不出去！觀光產業是要賺旅客的錢，但這些觀光客除了語言不通，消費力也不高，南向政策竟然補貼外國觀客來台旅遊，這些錢用於補助國內旅遊還比較實際！

至於一例一休爭議？林明溱在實施之初率先開了第一槍，選後更說這項政策是敗筆，造成勞資對立，也害了台灣經濟，選舉結果反映了民意。

林明溱指出，一例一休政策增加企業成本，加班得付給員工更多工資，造成企業有大訂單不敢多接，商機就跑掉了；將來要把客戶拉回來，還得費更多力氣！至於加班費也是看得到、吃不到，很多商家假日都停止營業，員工賺不到錢！

林明溱認為，新加坡曾實施一例一休，後來發現行不通，所以廢除；沒想到新加坡失敗經驗，被民進黨「撿來用」，經過修正，還是無法讓人接受，難怪罵聲不絕！因此，他主張立即廢除「一例一休」，回復原有的制度，台灣經濟才有救。

林明溱表示，年金改革造成公教退休人員緊縮消費，國內經濟冷到不行；表面上是砍了軍公教福利，其實也傷到消費端，讓整個經濟都受到拖累！

(中國時報)

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