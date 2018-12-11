全國技藝賽 北港農工奪3金

2018年12月11日 01:34 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林北港農工參加「全國高級中等學校學生技藝競賽」，榮獲3座金手獎、1項團體獎、5項優勝。10日得獎選手認為，今年比賽都是現場出題，考驗大家的臨場反應能力，同時與產業實務結合，對於未來求職都有很大的幫助。

北港農工鼓勵學生參加比賽減少城鄉差距，今年農業機械科學生鄭榕浚、嚴承煬榮獲2座金手獎；畜產保健科蔡傑逸拿下金手獎、徐鳳嬬優勝，還獲得團體獎；農場經營科李淑婷優勝；機械科蔡官邑、鄭舜杰優勝；微電腦修護科許廷瑋、鄭誌嘉優勝。

農業機械科學生鄭榕浚、嚴承煬表示，今年比賽主要針對實際操作、維修，選手必須在現場找出農機引擎問題同時完成修復，幸好平日老師指導時特別強調舉一反三，才能在此次比賽中擊敗眾多強勁對手。

畜產保健科蔡傑逸、徐鳳嬬說，比賽時評審臨時出題，測試選手如何幫羊隻修蹄、包紮，還有禽畜的防疫與育種理論，非常多元，平日沒有經常練習很容易出錯。

另外，微電腦修護科今年首度舉辦機器人職種，考驗選手設計機械手的抓物能力，許廷瑋、鄭誌嘉在指導老師的訓練下，以最少的經費設計出最實用的機械手，可運用在倉儲物流業，獲得評審青睞。

校長廖宏瑩指出，北港農工在技職教育努力耕耘，各專業類科老師一步一腳印落實專業技能教育，幫助學生在高職階段的技能競技表現優異，也為日後投入職場打下最好的基礎。

(中國時報)