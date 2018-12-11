後潘孟安時代 政壇群雄並起

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中國時報
／新聞透視

屏東縣長潘孟安順利連任，宣告屏東政壇進入「後潘孟安時代」。潘任內除了努力維持民進黨內權力平衡，也和藍營交好、府會和諧，共主地位穩固。不過進入後時代，群雄並起，馬上面臨1年多後立委選舉，因屏東縣席次將少1席，競爭更白熱化。

潘孟安雖然此次選舉得票數大幅減少，不過在全台民進黨一片潰敗中，成功抵擋「韓流效應」，不讓其吹過高屏溪，已成為黨內「中流砥柱」；若未來民進黨順利延續中央政權，更上一層樓或進京高升，潘都已取得相對高度及有利位置。

潘孟安後縣長人選，綠營內有志之士早已摩拳擦掌，現任立委蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄、周春米都被點名。最積極的是4年前黨內初選敗給潘的蘇震清，此次選舉派出多名助理及自己人馬出戰，不過結果不如預期，鄉鎮長部分多人落選。

群雄馬上要面對的是1年多後的立委選舉，因屏東縣席次由3席減為2席，競爭更為激烈，落敗者將可能失去舞台。由於選區如何畫分將影響誰會出線，已成為未來重要攻防戰。

國民黨方面，此次縣長選舉因各路戰將「怯戰」，最後勉強推出蘇清泉應戰，選舉過程有氣無力，無法搭韓流順風車翻轉屏東，十分可惜。民進黨已在屏東執政21年，國民黨長期積弱不振、不思進取，甚至無法擔任好在野監督角色，讓人失望。

國民黨該體悟，韓國瑜效應只是個案，難以複製，藍營若想在屏東突圍，唯有積極培養人才，學習民進黨鄭文燦、林佳龍等人長期蹲點，十年磨一劍的決心，而非選舉時隨便找個人的應付心態。若藍營在後潘孟安時代仍缺席，不但是國民黨之恥，也非屏東縣民之福。

(中國時報)

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