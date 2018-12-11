科技執法抓違停 板橋站1／1上路

2018年12月11日 01:34 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

板橋車站是新北市重要交通樞紐，周邊設有計程車招呼站，但縣民大道側引道卻常有排班計程車違停在「機慢車優先道」，嚴重影響行車安全，新北市警局建置「違規停車自動偵測執法系統」，在該處架設雷射偵測及車牌辨識系統，自動取締違停超過3分鐘車輛，即日開始宣導，預定明年1月起正式執法。

板橋車站為捷運、台鐵及高鐵三鐵共構，每日均有大批人潮，為方便小黃運將載客和旅客搭乘，車站周邊設有計程車招呼站，但縣民大道為板橋主要幹道之一，人潮車流更為密集，導致排班計程車經常溢出載客引道，占據「機慢車優先道」違停，形成機車與快車道車輛爭道，險象環生。

轄區板橋警分局為維護該處交通安全，常年規畫警力於交通尖峰期間定點值勤，可是當警力撤離，違停情形即又出現。為根絕違停亂象及減少警力耗費，新北市警局向交通部申請補助，建置「違規停車自動偵測執法系統」，取代傳統員警站崗，預期可大幅改善現況。

新北交通警察大隊表示，「違規停車自動偵測執法系統」使用雷射偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測違規停車，系統將自動蒐證並傳送影像逕行舉發，減少人力作業，明年1月施行後，將視成效擴大至違規停車嚴重的路段辦理。

交大強調，科技執法目的在於持續有效嚇阻違規行為，減少肇事發生，在板橋車站前執法路段已設有明顯的標誌，提醒切勿違停，期在正式上路後，不僅達到零事故，更能零舉發，兼顧交通安全與順暢。

(中國時報)