全方位醫療津貼 照護銀髮族

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣已邁入高齡化社會，65歲以上長者約有8萬5361人，老年人口占總人口比率15.8％，縣長徐耀昌任內積極照護長者福利，推動社區整體照顧服務系統ABC，未來4年將持續增加據點並補助津貼，全方位照顧老寶貝。

徐耀昌積極推動長照服務，滿足失能、失智症與長者的服務需求，2018年已布建31A-88B-64C，並鼓勵民間團體與社區發展協會投入照顧服務，目前縣內已有112個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、健康促進及轉介服務等初級預防照顧服務，其中97個據點辦理共餐服務。他說，未來將每年增加10至15個據點，以一鄉鎮一據點為目標，就近為長者提供醫療等服務照護。

徐耀昌指出，為保障弱勢長者，持續針對未接受公費安置之中低收入老人，依經濟狀況每月發放7463元或3731元的「中低收入老人生活津貼」，對於長者的健康照護，將補助70歲以上中低收入老人全民健康保險費及補助中低收入老人裝置假牙，另辦理預防保健服務、中低收入醫療費用補助、中低收入重病住院看護費補助，減輕老人繳納保險費或部分醫療費用的負擔，強化長輩健康維護。

此外，為突破苗栗醫療資源不足，徐耀昌已取回後龍用地辦理醫療園區，目前正招商公告中，而三義慈濟中醫園區的興建計畫也已送衛生福利部審議。

另重度急救責任醫院衛福部也挹注1億元補助大千醫院，增設縣內急重症醫療能量，社區醫療網路部分，有13個社區醫療群，118家基層診所參加，致力布建綿密醫療資源，未來也將擴充長照據點與縣內大型醫院合作，藉醫療網路服務使長照服務更加完善。

(中國時報)

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