建5大園區引台商 增7000職缺

南投縣長林明溱為創造青年就業機會，積極規畫5大園區，埔里福興溫泉區已順利鑿出44度C溫泉水，縣長樂見未來南投的觀光人潮與錢潮。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣長林明溱為創造青年就業機會及未來縣庫收益，在縣內積極規畫5大園區，包括4個產業園區、1個溫泉區，至少可提供5000個就業機會；另環隆電氣大陸廠將遷回南投，又可增加2000就業機會，將可實質解決青壯人口外漂現象，帶動南投縣經濟、觀光、產業發展。

南投縣長林明溱規畫設置5大園區，目前各園區都已陸續開發，並嚴格管控進度，他很有自信所有園區都可在規畫期程內完成；南投旺來產業園區有14塊土地，已售出12塊，知名鳳梨酥大廠如微熱山丘、先麥食品等都將進駐。

埔里地方特色產業微型園區，有7塊土地已售3塊，預計108年中完工。埔里福興溫泉區，第1口溫泉鑿井工程，已順利鑿出44℃溫泉水，預計108年7月完工。草屯手工藝智慧產業園區、竹山竹藝產業園區，目前均已發包，預計109年底可完成園區開發，縣長樂見未來南投的觀光人潮與錢潮。

林明溱表示，有關秀泰集團計畫在投縣投資10億元興建影城，10月已向縣府遞送投資意願書，成立後可增加千人就業機會，並增加地方稅收，商場還將引進地方特色廠商及國際知名商家。另外，隨著美中貿易大戰，環隆電氣為降低關稅，決定將大陸廠遷回南投工業區，已開始對外招募員工，至少會再增加2000個就業機會。

(中國時報)

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