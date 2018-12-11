田間稻草捲 孩子的大玩具

雲林的許多稻田最近出現稻草捲，吸引民眾帶著孩子到田間玩耍。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

許多稻田最近出現稻草捲，吸引民眾帶著孩子到田間玩耍。收購稻草業者表示，早年稻草回收率高，近年已少見紮稻草堆疊成穀倉狀，現多改用機器捲成一大捲，再開吊車到稻田收集，可減少人工成本。

很多稻農人為了能立即轉作，在二期稻作收成後燒稻草，近年民眾對空汙特別在意，環保局也加強取締，開罰燒稻草者5000元；2017年起縣府與鄉鎮市農會合作推廣使用稻草分解菌，紓解農民燒稻草的需求。

在雲林各地收購總量500公頃稻草的徐姓業者表示，稻草再利用量逐年減少，全台平均1年稻草需求量約1萬公噸左右，稻草回收行業乏人問津。

不過，稻草回收的夕陽行業隨著技術不同，意外成為農田景觀焦點；稻草不捆成束，而是捲成外國農田常見的草捲狀，放在田裡等待回收期間，常有民眾親近玩耍拍照。

徐姓業者表示，稻草回收價格每公頃3000元維持20、30年不變，雇工捆稻草的成本太高，幸好技術進步可用曳引機打包捲成一大捲，再派貨車或吊車收集，降低回收成本。

農民表示，稻草用途很多，瓜田尤其需要，藤蔓攀附在稻草上就能抓住土地，不怕風吹。

徐姓業者說，回收的稻草主要用於蔬菜及瓜果覆蓋、鋪畜牧場，現在還有一種方式，割稻時把稻梗絞碎再回收，直接就可用做菇場的基肥。此外，鵝生長期有段時間要磨牙，舖稻草也可減少牠們互咬受傷。

(中國時報)

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