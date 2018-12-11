接棒2019燈會 成敗在交通

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中國時報
／屏東報導

2019台灣燈會將於大鵬灣國家風景區登場，這不僅是屏東的大事，更是潘孟安連任後的「棘手之事」，因地處的東港既沒高鐵也沒火車，就連停車場都少得可憐，交通問題無疑成了首要任務也是成敗關鍵；他不諱言地說，明年燈會將仰賴大量接駁，而接駁費勢必大增，但縣府會積極向中央爭取經費。

「交通的確是2019台灣燈會關鍵！」潘孟安指出，對比先前在台中、雲林、嘉義等地舉辦台灣燈會，屏東因地點而受限許多，別說屏東沒高鐵、東港沒火車，就連鄰近林邊火車站的運量也不足，再加上缺少大型且步行可及的停車場地，屆時勢必要仰賴大量交通接駁。

潘孟安說，以接駁解決交通，將導致交通接駁費大增，但縣府會積極向中央爭取經費，此外，仍會建置停車場地來平衡交通狀況，目前規畫11個停車場、約可容納1萬6000輛大小客車及4500輛機車，及18條接駁路線。

他說，屆時將運用公路及鐵道系統，完善整個接駁路線，如希望遊客自駕到外圍停車後，轉搭接駁車至燈區，而縣府也將協調大眾運輸增班，鼓勵民眾善用高鐵及台鐵，搭乘至潮州或林邊車站後再轉接駁，且更建議遊客不僅搭車賞燈，更能留宿屏東慢旅行。

他強調，2019台灣燈會的主燈將設置於水上，打造出不同以往的燈會主燈，且樣式不再沿用生肖外型，而是改以在地特色物產，此外，縣府所負責的10組燈區，也將結合在地元素，打造出主題樂園式燈會。

(中國時報)

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