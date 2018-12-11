勤跑基層解民瘼 大勝對手

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中國時報
／南投報導

107年地方公職人員選舉，南投縣長林明溱競選連任，面對草屯鎮長洪國浩競爭，以19萬5385的得票數，大贏對手9萬7925票，得票率高達66.72％，不但保住南投藍天，票數也比上屆大幅增進；林明溱認為這主要是勤跑基層、為民眾解決難題的回報。

林明溱此次選舉，在南投縣13鄉鎮中得票數大獲全勝！其中仁愛鄉得票率高達84.82％，遠高於洪國浩的15.18％，即使是洪國浩主政的草屯鎮，林明溱也以53.79％得票率勝出。但鄉鎮市長選舉，國民黨僅拿下南投市、草屯鎮、中寮鄉、信義鄉。

林明溱表示，民選首長最怕自我清高，自以為施政獲得民眾認同必然當選，即使他主政任內各界評價都還不錯，甚至宣布參選連任後，自身民調高出對手15％以上；他還是勤跑基層，解決民眾在產業、生活上各個難題。

仁愛鄉是南投面積最大鄉鎮，也是交通最惡劣的行政區，林明溱為改善當地力行、翠巒、紅香、瑞岩各部落農產外運、就學、就醫問題，多次帶領工務主管會勘現場，並向營建署爭取經費改善危險路段，獲得鄉民認同，創下高得票率。

林明溱表示，他施政的主軸就是人民感到痛苦的點，都要把它當成大事來看待，即使部分鄉鎮長是民進黨籍，但只要願意配合縣府施政，他會願意協助各鄉鎮長推展建設。

(中國時報)

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