國民黨北市議長人選 3人登記搶頭香

2018年12月11日 01:34 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市議會正副議長黨內初選10日起一連兩天開放登記，登記首日議長部分有鍾小平、秦慧珠、陳永德登記；副議長則有葉林傳及吳世正，今天是登記最後一天，明將辦理兩輪假投票，因參選人眾多，預計要到第二輪投票才會產生結果。綠營雖議員席次占下風，但仍會推出人選，將比照國民黨以兩輪假投票決定人選。

第13屆議會議員宣誓就職典禮將於25日舉行，當天將選出議長及副議長，此次選舉國民黨拿下29席，較上屆增加1席，民進黨則一口掉了7席，僅19席，藍營正副議長選情看好，因議長有王鴻薇、秦慧珠、王欣儀、鍾小平等9人有意爭取，副議長則有葉林傳、吳世正等人表態，國民黨市黨部昨起辦理黨內初選登記，明投票。

參選人數多 首輪恐難過半

外界分析，因參選人數眾多，首輪要過半不容易，預計會進行第二輪投票才會產生結果，以最高票者勝出。此外，黨內出線幾乎就形同當選，競爭激烈，綁樁、賣票傳聞甚囂塵上，對此，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹駁斥，認為是有心人士見縫插針，並強調黨內選舉有一定的規則，會密切觀察選舉情形。

綠席次占劣勢 不排除合作

綠營部分將於13日辦理黨內初選假投票，議長以資深議員李建昌、劉耀仁機會最高，副議長則有洪健益有意爭取。

但是因為民進黨議員席次占劣勢，須尋求小黨及其他勢力支持，不排除與盟友共推正副議長人選。

綠營議會黨團總召張茂楠表示，現在談合作還太早，一切要等到黨內初選結束產生人選之後，下一步才會再跟其他人進行討論、協調，任何合作都有洽談的空間。

(中國時報)