觀光物流 楊鎮浯做大小三通

2018年12月11日 01:34 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

楊鎮浯扛下帶領走過烽火的金門邁向繁榮、進步的重擔。（李金生攝）

金門站在兩岸交流的最前線，今年「小三通」往來旅客可望突破190萬人次，再寫下歷史新高紀錄。嫻熟兩岸事務的金門縣長當選人楊鎮浯，對未來金廈漳泉小兩岸的共榮發展，心中也有自己的建設藍圖。

楊鎮浯表示，他的一貫看法就是兩岸大環境不好，金門這個小環境不可能獨好，從這次國民黨拿下多席次，已看到兩岸逐漸回溫的曙光。

看到兩岸回溫曙光

他表示，未來要全力推動「金廈漳泉生活圈」，達到兩岸簡化辦證和審認程序，人員往來無障礙、民生物資共享、產業發展共同合作和旅遊資源互補、交通設施互通的目標。其中涵蓋通水、通電和通橋的「新三通」概念，重點是做到雙向交流，才能落實喊了20年的小兩岸共同生活圈。

楊鎮浯強調，隨著兩岸關係的推進，兩岸交流的大架構面臨不同的時空背景和條件，在大戰略的執行面應適時調整因應，才能將願景具體化，讓金門真正扮演兩岸的橋梁，取得兩岸交流的紅利。

養生醫美都具優勢

曾擔任金門縣交通旅遊局長的楊鎮浯，看到金門賣酒和推動觀光之外，還有一些具前瞻性的可能，那就是運用金門特殊的地理區位優勢，在中央政策的支持下，推動金門成為兩岸快捷物流轉運中心，以及兩岸養生、醫美產業據點。

楊鎮浯指出，養生、醫美屬於消費型的醫療，與一般醫療的條件不同，在對岸大陸的消費需求愈來愈高，以台灣在技術和服務方面的優勢，蘊藏相當可觀的商機，若在「金廈漳泉共同生活圈」的概念下，就近搭配旅遊、保險等相關產業一起做，可形成環環相扣的產業鏈，人潮就會帶來錢潮。

(中國時報)