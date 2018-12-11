獲頒當選證書 林智堅繼續拚

2018年12月11日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

中選會10日頒發當選證書給連任成功的新竹市長林智堅，林除感謝市民的支持，也重申未來4年將持續秉持「市民第一，建設優先」的目標，帶領著團隊和時間賽跑，以市民的角度推動各項建設，創造城市幸福。

綠營首次在風城連任

林智堅這次以近5成得票率蟬聯市長寶座，寫下綠營首次在風城連任市長成功的歷史新猷，黨內人士直言，民進黨在這次百里侯之爭中兵敗如山倒，林智堅打出親子及建設政績牌，獲廣大市民青睞。

中選會委員周志宏昨偕處長高美莉到市府頒發第10屆新竹市長當選證書給林智堅，林一早剛走完多項行程，精神奕奕接過證書，強調市政工作優先，未來要一秉初衷，以過去4年的既定方向，延續市民對這座城市的光榮感。

和時間賽跑持續建設

林智堅表示，他感謝所有市民的支持以及市府團隊齊心推動各項建設，當選後的責任更重，靠一點一滴的累積，讓城市翻轉，透過不斷傾聽與溝通，化阻力為助力。

林智堅特別向周志宏介紹城市各項建設，指新竹市是座年輕充滿活力的城市，他希望新竹市的改變可以帶動台灣其他城市，成為大家學習參考的對象。

林智堅承諾，將持續推動建設，致力於經濟、交通、教育、文化與2025城市願景等5大方向，包含竹科X、香山精密機械園區、大車站、大新竹輕軌等計畫，繼續推動新校園運動，爭取總圖書館興建、古蹟修復活化，及規畫2050城市願景計畫，帶領新竹市邁向幸福發展。

(中國時報)