中科迎台商 明年拚8000億營業額

中科看好明年營業額挑戰7800億到8000億，營收可望大幅向上攀升。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

春燕飛來，國際景氣回升，中科營業額創歷史新高！中科管理局表示，今年1月至10月營業額高達5716億元，超越去年全年度營業額5638億元，預期年底上看7000億，較去年同期成長30.75％，看好明年挑戰7800億到8000億，力拚中科營業額新紀錄。針對近來台商回流覓地，中科管理局長陳銘煌表示，歡迎台商來中科，還開設單一窗口服務台商。

Q4銷售旺季 帶動成長

陳銘煌指出，第四季為全球傳統銷售旺季，加上國際品牌行動裝置新品上市、人工智慧、高效能運算、物聯網、車用電子等需求持續增加帶動成長，進而推升園區廠商營業額；預估中科今年度將挑戰7000億元歷史高點。

逾5家台商 有意投資

其中，積體電路產業營業額約3980.54億元，占最高比重69.63％；光電產業營業額次之，為1410.55億元，約占24.68％；精密機械產業營業額243.75億元，約占4.26％，其餘產業營業額約81.60億元，約占1.43％；中科明年營業額上看7800億到8000億，可望大幅向上攀升。

陸美貿易戰前景未明，不少台商撤離大陸，回流台找地投資建廠，目前已有5家以上的台商，向中科表達投資意願，其中包括精密機械及自行車業者等業者。

「歡迎台商來中科！」陳銘煌表示，台中后里園區及二林園區，都有土地提供建廠需求，還特別開設單一窗口服務台商，昨天舉辦「台商返台投資相關稅務法令更新與所得稅制優化」說明會，提供台商了解返台投資的服務與配套措施。

(中國時報)

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