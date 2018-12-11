南市擬凍漲房屋稅 藍喊加碼

2018年12月11日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府調漲房屋稅，被視為民進黨「慘勝」的原因，市長當選人黃偉哲曾宣布就職後將立即著手凍漲房屋稅；萬一無法找到法源，也會在明年5月不動產評價委員會提出減稅。多位藍營議員10日呼籲不只要凍漲，也應取消追溯15年；對此，黃營說，將進一步開會討論。

議員要求召開臨時會

台南市議會國民黨梅花盟議員蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠、李中岑及議員當選人李鎮國10日聯合舉行記者會，要求黃偉哲召開不動產評議委員會臨時會，凍漲明年房屋稅，並將前2年暴漲的房屋稅還稅於民。

議員們指出，今年跑選舉行程時，選民都在問房屋稅何時凍漲？面對選民無助的臉孔，他們的心裡都很難過，因為房屋稅暴漲影響的層面非常廣；以永康區來說，連帶承租國有土地的租金，也都從原先的4000元漲到8000元，如今更漲到1萬8000元，讓租地的老榮民和弱勢民眾，如何負擔得起這麼高的租金？

議員們認為，市府應以開發觀光資源等方式開拓財源，而不是從市民口袋搶房屋稅。去年市府稅收增加14億，今年增加16億；明年如不凍漲，市庫更將增加21億元房屋稅。市府將市民當提款機，還到處炫耀市庫收支平衡不再負債，讓老百姓情何以堪？

議員們強調，地價稅的徵收有將房屋增值部分扣除，房屋稅調漲卻不扣除地價部分，請黃偉哲以此為名召開不動產評議委員會臨時會，不要騙市民說不能開臨時會，畢竟2016年就曾召開臨時會，將被罵翻的120％房屋稅率，修改成3年調漲最高81％並回溯15年的現行方案，顯見依法就是可以召開臨時會凍漲房屋稅，希望黃偉哲能回應廣大民意，否則定期大會將全力杯葛他的施政報告。

黃營：將再開會討論

市府回應，指房屋稅是大企業及多屋族繳得多，一般自住的房屋稅額並不高。台南市將於明年召開不動產評價委員會議，市府將一秉初衷持續聽取人民的聲音，也歡迎市民或民意代表提出建議，屆時交由新的委員會討論，以符合市民的期待。

(中國時報)