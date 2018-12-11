南市擬凍漲房屋稅 藍喊加碼

多位國民黨台南市議員呼籲市長當選人黃偉哲信守凍漲房屋稅的承諾。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市政府調漲房屋稅，被視為民進黨「慘勝」的原因，市長當選人黃偉哲曾宣布就職後將立即著手凍漲房屋稅；萬一無法找到法源，也會在明年5月不動產評價委員會提出減稅。多位藍營議員10日呼籲不只要凍漲，也應取消追溯15年；對此，黃營說，將進一步開會討論。

議員要求召開臨時會

台南市議會國民黨梅花盟議員蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠、李中岑及議員當選人李鎮國10日聯合舉行記者會，要求黃偉哲召開不動產評議委員會臨時會，凍漲明年房屋稅，並將前2年暴漲的房屋稅還稅於民。

議員們指出，今年跑選舉行程時，選民都在問房屋稅何時凍漲？面對選民無助的臉孔，他們的心裡都很難過，因為房屋稅暴漲影響的層面非常廣；以永康區來說，連帶承租國有土地的租金，也都從原先的4000元漲到8000元，如今更漲到1萬8000元，讓租地的老榮民和弱勢民眾，如何負擔得起這麼高的租金？

議員們認為，市府應以開發觀光資源等方式開拓財源，而不是從市民口袋搶房屋稅。去年市府稅收增加14億，今年增加16億；明年如不凍漲，市庫更將增加21億元房屋稅。市府將市民當提款機，還到處炫耀市庫收支平衡不再負債，讓老百姓情何以堪？

議員們強調，地價稅的徵收有將房屋增值部分扣除，房屋稅調漲卻不扣除地價部分，請黃偉哲以此為名召開不動產評議委員會臨時會，不要騙市民說不能開臨時會，畢竟2016年就曾召開臨時會，將被罵翻的120％房屋稅率，修改成3年調漲最高81％並回溯15年的現行方案，顯見依法就是可以召開臨時會凍漲房屋稅，希望黃偉哲能回應廣大民意，否則定期大會將全力杯葛他的施政報告。

黃營：將再開會討論

市府回應，指房屋稅是大企業及多屋族繳得多，一般自住的房屋稅額並不高。台南市將於明年召開不動產評價委員會議，市府將一秉初衷持續聽取人民的聲音，也歡迎市民或民意代表提出建議，屆時交由新的委員會討論，以符合市民的期待。

(中國時報)

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