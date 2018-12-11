饒慶鈴接棒安居家園第2期

2018年12月11日 01:34 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

饒慶鈴高票當選台東縣長，10日由中央選舉委員會委員林偕得頒發當選證書，饒慶鈴表示全力以赴；隨後，她也無縫接軌出席縣府「社會住宅-安居家園」啟用儀式，饒慶鈴承諾，一定努力推出安居家園第2期，延續幸福縣政。

頒當選證書父母見證

林偕得昨天上午前往台東縣議會，將當選證書送交饒慶鈴，饒慶鈴的父母親心情愉快地見證這歷史性的一刻，饒慶鈴強調，12月25日就職將從黃健庭手中接下縣長的棒子，也是扛下縣政重任的開始，當全力以赴。

前後任縣長出席剪綵

饒慶鈴隨後與黃健庭參加安居家園幸福住宅剪綵典禮，安居家園是提供有住宅需求及有意返鄉就業縣民居住環境，以及協助民眾培力計畫與脫貧，打造幸福有感的城市，歷經1年9個月興建完成，是非6都全台第一個達到目標的縣市。

幸福住宅面積2177平方公尺，工程費1億8000萬元，黃健庭感謝國有財產署無償撥用土地，43戶只租不賣，租金也低於市價的5、6成，眾預計明年春節前可入住。日後，縣府也會在安居家園推出及辦理許多社會福利方案、培力計畫、技能學習課程，讓住戶培養新的技能，提升競爭力。

饒慶鈴說，事實上台東的房租蠻高的，幸福住宅雖不能影響市場機制，但是至少提供租得起的房子，讓弱勢者安身立命，接棒後也一定推出安居家園第2期，延續幸福縣政。

(中國時報)