饒慶鈴接棒安居家園第2期

台東安居家園幸福住宅，10日由縣長黃健庭、準縣長饒慶鈴等人主持剪綵儀式。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

饒慶鈴高票當選台東縣長，10日由中央選舉委員會委員林偕得頒發當選證書，饒慶鈴表示全力以赴；隨後，她也無縫接軌出席縣府「社會住宅-安居家園」啟用儀式，饒慶鈴承諾，一定努力推出安居家園第2期，延續幸福縣政。

頒當選證書父母見證

林偕得昨天上午前往台東縣議會，將當選證書送交饒慶鈴，饒慶鈴的父母親心情愉快地見證這歷史性的一刻，饒慶鈴強調，12月25日就職將從黃健庭手中接下縣長的棒子，也是扛下縣政重任的開始，當全力以赴。

前後任縣長出席剪綵

饒慶鈴隨後與黃健庭參加安居家園幸福住宅剪綵典禮，安居家園是提供有住宅需求及有意返鄉就業縣民居住環境，以及協助民眾培力計畫與脫貧，打造幸福有感的城市，歷經1年9個月興建完成，是非6都全台第一個達到目標的縣市。

幸福住宅面積2177平方公尺，工程費1億8000萬元，黃健庭感謝國有財產署無償撥用土地，43戶只租不賣，租金也低於市價的5、6成，眾預計明年春節前可入住。日後，縣府也會在安居家園推出及辦理許多社會福利方案、培力計畫、技能學習課程，讓住戶培養新的技能，提升競爭力。

饒慶鈴說，事實上台東的房租蠻高的，幸福住宅雖不能影響市場機制，但是至少提供租得起的房子，讓弱勢者安身立命，接棒後也一定推出安居家園第2期，延續幸福縣政。

(中國時報)

南市擬凍漲房屋稅 藍喊加碼 性騷擾問題嚴重 6成5女性有感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。