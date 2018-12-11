性騷擾問題嚴重 6成5女性有感

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中國時報
／台北報導

男女平權聲浪日益高漲，台北市立大學市場調查行銷策略中心10日公布女性社會、職場觀感民調，近67％女性認為生育子女會對職場產生負面影響；此外，大多數認為長的比較漂亮在職場較吃香，也有超過逾65％以上認為台灣對女性性騷擾問題嚴重，整體而言，社會對男女刻板印象雖有改善，但男女對待仍不公平。

台北市立大學市場調查行銷策略中心有鑑於近年性別自主意識逐漸受重視，女性意識抬頭，有別傳統「重男輕女」刻板印象，近期針對20歲至60歲女性進行職場工作及社會家庭層面調查。

北市大市場調查行銷策略中心昨公布結果，工作職場方面，超過4成受訪者對目前平均收入不滿意，而且多數女性認為，生育子女會動職場工作產生負面影響，反而是單身且長得比較漂亮在職場比較容易成功，但女性被性騷擾問題嚴重。

社會家庭面部分，超過6成女性不曾在家裡受到「重男輕女」對待；此外，女性捍衛生產自主權抬頭，超過87％反對懷孕後檢驗嬰兒性別再決定是否生產，即便普遍認為女性不像過去受到不平等對待，但仍有超58％覺得台灣社會對男女不公平。

北市大市場調查行銷策略中心主任張智鈞表示，過去傳統重男輕女、同工不同酬等男女不公平對待情況逐漸改善，但女性長的漂亮確實優勢，若男性追求或相處分寸沒拿捏好就會產生越矩或騷擾行為，這部分應該從基礎教育加強宣導，不要從外表或既定形象看待兩性關係。

(中國時報)

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