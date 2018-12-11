紐約極限島嶼裝置藝術 登陸淡水

驚豔國際的「X-Land極限島嶼」裝置藝術，於淡水海關碼頭「曙光祭Reborn」展出。（高彥哲翻攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導

新北市政府與蘇打綠團長暨「Wow Taiwan」策展人阿福合作，將紐約市立大學美術館展覽驚豔國際的「X-Land極限島嶼」裝置藝術，帶到淡水海關碼頭，即日起至明年1月6日在「曙光祭Reborn」展出，邀請民眾到淡水觀光遊玩之際，也能到海關碼頭欣賞國際級的裝置藝術與精彩表演。

市長朱立倫表示，海關碼頭近年經過規劃整建，已從過去的老舊建物，轉變為超人氣網美打卡新景點，讓淡水從老街、淡水古蹟博物館、海關碼頭到漁人碼頭更緊密地連結在一起，成為具有在地特色與多元文化的觀光景點，此次「曙光祭Reborn」展覽結合靜態裝置藝術與動態活動演出，更為淡水增添不少文藝氣息。

策展人阿福提到，「曙光祭Reborn」以「曙光」與「重生」為主題，隱含著機會、理想與夢想，希望透過互相幫忙與合作，得以年輕世代的生命力得以破繭而出，進而挑戰國際舞台。

「曙光祭Reborn」除展示以台灣文化意象為構想的「X-Land極限島嶼」裝置藝術，並展出「年輕人/島嶼的極限」、「蝴蝶效應」、「再生資源」以及「永續生活」等獨具巧思藝術展覽。

此外，搭配跨年連假，預計將有30個表演團隊、百位藝術家以及近15場穿梭時光、結合裝置藝術表演，並在12月31日的年終時刻，舉辦「都市零件派對跨年夜」演唱會，陪伴大家迎向嶄新的一年。

(中國時報)

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